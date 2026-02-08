Serie B, il Circolo Pattinatori cerca il riscatto contro Viareggio B

Oggi alle 18 sulla pista “Mario Parri” arriva la seconda forza del girone

Grosseto: Quinto impegno stagionale per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto che oggi alle 18 riceve la visita dell’Hockey Viareggio B sulla pista “Mario Parri” di via Mercurio. Un impegno severo per i biancorossi, contro un avversario che occupa la seconda posizione nel girone e che ha fornito ultimamente delle buone prestazioni, a cominciare dalla vittoria nel derby contro il Pumas Viareggio per 6-2.

Il quintetto allenato da Marco Zanobi, che disputa la quarta gara interna consecutiva, è alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata. Nelle ultime due uscite sono infatti arrivati due amari pareggi che hanno portato la squadra in quinta posizione. Nell’entourage grossetano c’è voglia di riscatto e il rientro di Emanuele Perfetti e Tommaso Giusti, oltre alla presenza tra i pali di Luca Squarcia, darà la necessaria spinta al Cp per provare a ottenere un risultato positivo. Il capitano Riccardo Bruzzi, vittima di uno stiramento la scorsa settimana, stringerà i denti per dare una mano ai ragazzi. I convocati: Squarcia, Bianchi, Emanuele Perfetti, Lorenzo Perfetti, Civitarese, Muntean, Cardi, Giusti, Bruzzi.

La classifica: Startit Prato 12; Viareggio Hockey B 9; Pumas Viareggio, Viareggio Hockey A, Follonica 7; C.P. Grosseto 5; Rotellistica Camaiore 1; Cgc Viareggio 0.