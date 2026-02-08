Il Grosseto torna a sorridere: Trestina battuto 2-1 al “Carlo Zecchini”

Decidono Marzierli e Sabelli nel finale. I biancorossi ribaltano il rigore di Giuliani e conquistano tre punti pesanti davanti al proprio pubblico. (Foto cover di repertorio)

Grosseto: Vittoria sofferta ma meritata per l’US Grosseto, che allo stadio “Carlo Zecchini” supera per 2-1 lo Sporting Trestina e ritrova i tre punti al termine di una gara combattuta fino all’ultimo secondo. A firmare il successo biancorosso sono Marzierli e Sabelli, quest’ultimo decisivo con una zuccata al 93’ che fa esplodere lo stadio.

Nel primo tempo il Grosseto prende in mano il pallino del gioco, costruendo diverse occasioni soprattutto con Regoli e Marzierli, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Attento Migliorati tra i pali ospiti, mentre l’unica vera chance del Trestina nasce da un errore in impostazione di Marcu, non sfruttato da Mercuri.

La partita si accende nella ripresa. Al 62’ Montini pennella un cross perfetto dalla destra e Marzierli, di testa, non lascia scampo al portiere ospite portando avanti i biancorossi. La reazione del Trestina è immediata: al 71’ Marcu atterra Mercuri in area e l’arbitro assegna il rigore, trasformato da Giuliani per l’1-1.

Il Grosseto non si scompone, continua a spingere e va vicino al nuovo vantaggio con Regoli e Disanto. Gli ospiti tremano anche al 78’, quando Confessore colpisce il palo. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 93’ arriva l’episodio decisivo: Montini mette l’ennesimo pallone in mezzo e Sabelli svetta di testa, firmando il 2-1 che fa impazzire il “Carlo Zecchini”.

Al triplice fischio è festa biancorossa: il Grosseto torna alla vittoria dimostrando carattere e determinazione, qualità fondamentali per il prosieguo della stagione.

Grosseto Vs Trestina 2-1



US Grosseto : Marcu, Sacchini (61' Benedetti), Sabelli, Marzierli, Disanto (89’ Riccobono), Bacciardi, Montini, Gonnelli (82’ Ampollini), Brenna, Regoli (82’ Malva), D'Ancona (82’ Ciraudo). A disposizione: Romagnoli, Masini, Piccobono, Ampollini, Malva, Guerrini, Fiorani, Ciraudo. Allenatore: Indiani

Spsorting Trestina: Migliorati, Scartoni (62' Bussotti), De Meio (68' Dottori), Sensi, Mercuri, Lucchese (81' Russo), Nouri, Priore (72' Confessore), Giuliani, Principe (86' Ferri Marini), Ferrarese. A disposizione: Bonifacio, Ubaldi, Bussotti, Ferri Marini, Tolomello, Dottori, Granturchelli, Russo, Confessore. Allenatore: Calori

Migliorati, Scartoni (62’ Bussotti), De Meio (68’ Dottori), Sensi, Mercuri, Lucchese (81’ Russo), Nouri, Priore (72’ Confessore), Giuliani, Principe (86’ Ferri Marini), Ferrarese. A disposizione: Bonifacio, Ubaldi, Bussotti, Ferri Marini, Tolomello, Dottori, Granturchelli, Russo, Confessore. Allenatore: Calori Arbitro : Domenico Mascolo (Castellammare di Stabia)

: Domenico Mascolo (Castellammare di Stabia) Assistenti : Leonardo Valenti (Roma 2) e Marco Tundo (Roma 2)

: Leonardo Valenti (Roma 2) e Marco Tundo (Roma 2) Marcatori: 63’ Calori (Trestina), 76’ Sabelli (Grosseto), 93’ Sabelli)







