I docenti del GB Vico in corsa per il Meyer: solidarietà e condivisione alla Run for Meyer

Il 13 febbraio sulle mura medicee di Grosseto un’iniziativa a sostegno della Play Therapy dell’ospedale pediatrico fiorentino. (foto cover: immagini di repertorio)

Grosseto: Anche la città sarà protagonista della Run for Meyer, l’iniziativa solidale promossa in occasione di San Valentino per sostenere la raccolta fondi destinata alla Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Per la prima volta, un gruppo di docenti della scuola GB Vico ha deciso di partecipare all’evento, scegliendo di mettersi in gioco in prima persona per lanciare un messaggio forte di impegno, solidarietà ed esempio positivo rivolto soprattutto ai propri studenti.

La Run for Meyer non è una competizione sportiva, ma un momento di condivisione, da vivere a coppie, nel segno dell’amore e dell’attenzione verso i più piccoli. Un gesto simbolico, ma concreto, che unisce il movimento fisico alla sensibilizzazione su un tema importante come il benessere dei bambini ricoverati.

La scelta del luogo non è casuale: l’appuntamento è fissato per giovedì 13 febbraio alle ore 14:30 sulle mura medicee di Grosseto, uno spazio cittadino che negli ultimi tempi è stato purtroppo associato a episodi negativi e che, attraverso questa iniziativa, vuole invece tornare a essere scenario di valori positivi, partecipazione e comunità.

Con questa adesione, i docenti del GB Vico intendono ribadire il ruolo educativo della scuola anche al di fuori delle aule, dimostrando come piccoli gesti collettivi possano contribuire a costruire una cultura della solidarietà e della responsabilità sociale.