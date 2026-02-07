Maremma Tosco-Laziale, una settimana per risparmiare

Viterbo: C’è meno di una settimana di tempo per aderire al Circuito della Maremma Tosco-Laziale Mtb a prezzi scontati. Fino al 15 febbraio ci si può ancora abbinare alla storica challenge del calendario nazionale delle ruote grasse al prezzo di 135 euro, prima di incorrere in un aumento di 27 euro. Una spesa estremamente contenuta considerando che dà la possibilità di partecipare a ben 6 Granfondo tra le più importanti non solo del Centro Italia, considerando l’attenzione che riscuotono ogni anno e la partecipazione che viene da ogni parte del Paese.

Ripercorrendo il calendario, si partirà già alla grande a marzo, con l’inaugurazione prevista a Terontola (AR) in occasione della Bacialla Bike dell’8 per poi affrontare il 29 marzo la Granfondo dell’Argentario. Ad aprile, il 12, si chiuderà la porzione toscana del circuito con la classica Sinalunga Bike, ormai accomodatasi in primavera dopo un lungo passato come prova autunnale di riferimento.

La seconda parte del circuito scatterà il 31 maggio da Palombara Sabina (RM) con la GF Parco dei Monti Lucretili. Il 28 giugno la grande novità di quest’edizione, l’escursione in Umbria per la 209 Marathon di Arrone (TR), infine il classico appuntamento di fine stagione a Montefiascone (VT) con la GF Est! Est!! Est!!! divenuta la grande classica finale di tutto il calendario italiano.

L’abbonamento al circuito si può effettuare online sulla piattaforma www.kronoservice.com che permette sia la compilazione del modulo con tutti i dati, sia il pagamento della somma richiesta. Grande novità per quest’anno, riservata a tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento, è la possibilità di partecipare all’estrazione di una coppia di ruote da MTB della Racefactory, completa di mozzi Raceworks, prezzo al pubblico 1.398 euro. Una ragione in più per sbrigarsi…

Per informazioni: www.maremmatoscolaziale.it



