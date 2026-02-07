Coppa europa di football americano, i Guelfi ci sono

Dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso il football americano è l’attività atletica più praticata e popolare negli Stati Uniti. A partire dal decennio successivo, la disciplina ha mosso i suoi primi passi in Italia attirando l’attenzione di un crescente numero di appassionati.

Firenze: La squadra fiorentina dei Guelfi, in qualità di vincitrice del campionato nazionale, si è guadagnata l’accesso alla prossima Central European Football League (CEFL), la massima competizione continentale per club di football americano.

“Venticinque anni fa – ricorda il presidente della Regione Giani – il presidente Dallai, ero allora assessore allo sport, venne nella mia stanza a comunicarmi che avrebbero costituito una nuova società di football americano a Firenze che desiderava rinnovare la grande tradizione cittadina di football americano. La nascita dei Guelfi, anima di Firenze e della storia sportiva della nostra città, interpreta il legame che Firenze mantiene con questo sport. Oggi i Guelfi festeggiano il loro secondo scudetto, vinto in un impianto che nella mia delega regionale allo Sport mi onoro di aver insieme a Dallai ideato”.

“La parte forse più bella di questa esperienza sportiva – continua Giani - è che i Guelfi non si sono limitati, come molte società sportive fanno, a richiedere al Comune un impianto per la loro disciplina, ma lo hanno fatto vivere con responsabilità, fatica e passione. Questo ha trasformato via di San Bartolo a Cintoia in una vera cittadella del football americano, unica in Italia, dove lo sport si pratica a partire dalle attività giovanili fino alla prima squadra. La vittoria del secondo titolo nazionale e l’avventura europea che inizia adesso nella Champions League sono il risultato, non casuale, di questo comune impegno”.

Saranno dieci le squadre partecipanti a questa edizione della Champions europea assieme ai Guelfi Firenze: Thonon Black Panthers (campioni CEFL 2025, Francia), Calanda Broncos (Svizzera), Warsaw Eagles (Polonia), Badalona Dracs (Spagna), Kragujevac Wild Boars (Serbia), Bristol Aztecs (Regno Unito), Belfast Trojans (Irlanda), Belgrade Blue Dragons (Serbia) e Manchester Titans (Regno Unito ).

La competizione si giocherà con una formula ad eliminazione diretta fra le squadre partecipanti (knockout), fino all’appuntamento finale con il CEFL Bowl XX programmato per 27 giugno 2026.

“Siamo convinti delle nostre potenzialità – ha dichiarato il presidente dei Guelfi Firenze Alessandro Dallai – e naturalmente puntiamo alla finale. Riteniamo comunque già un onore disputare questa competizione europea: la vicinanza delle istituzioni, della Regione e di Toscana Aeroporti aiuta il nostro percorso di crescita che non vuole certo fermarsi qui”

“Il nostro lavoro – nelle parole di Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti - è quello di far viaggiare persone, storie, territori. Le nostre strutture sono porte di accesso alla Toscana e connessioni con il mondo. E lo sport, quando è fatto bene, fa la stessa cosa. Collega persone, crea identità, accende passione, porta un nome e una maglia oltre i confini. E tutto questo è anche una questione di valori. Per noi lo sport, e questo sport in particolare, è rispetto, disciplina, gioco di squadra e comunità, tifosi, famiglie, giovani, imprese che ci credono e che sostengono il progetto. A noi interessa essere naming sponsor, e legare il nostro nome, a questo tipo di storie, questo tipo di realtà e questo genere di prospettive”.