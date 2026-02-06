Hockey A1, la Blue Factor in trasferta a Novara

Castiglione della Pescaia: Trasferta in Piemonte per la Blue Factor: sabato sera alle 20.45 al pala Dal Lago, arbitri Claudio Ferraro di Vicenza e Alfonso Rago di Giovinazzo, il Castiglione va a rendere visita alla Tr Azzurra Novara. Una sfida importante sia per i biancocelesti di Massimo Bracali che per gli azzurri di Massimo Tataranni con entrambe le squadre che vogliono muovere la classifica. All’andata al Casa Mora, il Castiglione conquistò i primi tre punti in stagione, in panchina c’era per l’occasione Federico Paghi (Bracali era impegnato in Spagna al seguito dell’under 15). Dopo 4 sconfitte consecutive i maremmani batterono in rimonta i piemontesi per 4-2: dopo il gol di Maniero i gol di Lasorsa, Escobar, Cabiddu e ancora Lasorsa ribaltarono tutto, con Torres autore dell’ultimo centro. Il Novara è un quintetto che è comunque cresciuto di condizione strada facendo: l’ultima vittoria a Monza ne è stata la prova lampante e per il Castiglione che arriva da sei sconfitte consecutive non sarà per nulla semplice tornare a casa con dei punti.

«Per noi ogni partita è una finale – ha detto alla vigilia il tecnico dell’HcC Massimo Bracali - e anche dalla trasferta a Novara mi aspetto una gara con tanta voglia. Ormai i valori sono chiari e noi dobbiamo metterci tutta l’energia possibile. Anche contro il Valdagno per esempi, la prestazione c’è stata e la differenza con i veneti è venuta fuori dalla qualità dei giocatori. Non dobbiamo mollare di un centimetro e giocarci tutte le nostre possibilità fino alla fine».

I precedenti. Al pala Dal Lago i maremmani storicamente hanno sempre sofferto. Le ultime partite risalgono alle due stagioni recenti in A1: nel 2007/08 sconfitta contro l’Hockey Novara per 5-2, e nel 2008/09 invece arrivò una vittoria castiglionese per 5-2 (reti di Bertran, Saez, doppietta proprio di Bracali e gol di Taylor), mentre contro la Rotellistica Novara fu sconfitta per 3-2 (doppietta di Saez per i biancocelesti). Sul finire degli anni Novanta altre sfide sempre in A1, contro l’Hockey Novara, che vinceva titoli a raffica e sonore sconfitte: nell’88/89 per esempio finì 14-4 per i piemontesi e l’anno seguente 14-1 (rete castiglionese di Biancucci), mentre nell’87/88 il Novara s’impose 7-4. Insomma, il parquet piemontese è stato avaro di soddisfazioni per la squadra maremmana.





In serie A2 riparte il girone di ritorno e la Blue Factor di Federico Paghi gioca ancora al Casa Mora, sabato sera alle 19, ospitando la Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio. All’andata a spuntarla furono i versiliesi di Mirko Bertolucci per 3-1, ma la gara è stata sempre in equilibrio: ai gol di Pesavento e Francesco Poletti (passato al Cgc Viareggio in A1 nel mercato invernale) rispose Diego Bracali con la rete finale segnata da Marchetti con il Castiglione sbilanciato in attacco e con 5 uomini di movimento.

Questo venerdì torna in pista l’under 19: alle 21 al Casa Mora arbitro Matteo Galoppi di Follonica, la sfida è contro il Cgc Viareggio. L’under 17 Lo Scoiattolo gioca invece domenica alle 10.45 arbitro Matteo Righetti al pala Tori contro il Sarzana. L’under 15 La Scala va invece a Viareggio sabato alle 17, per affrontare l’Spv.