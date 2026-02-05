Pugilato: Giustini sfida Traoré nella riunione targata Rosanna Conti Cavini

In palio il titolo Mediterraneo IBO dei pesi massimi

Grosseto: Ci siamo quasi. L’attesa sta per terminare e il primo grande evento del 2026 targato Rosanna Conti Cavini è ormai in dirittura d’arrivo. Domenica 8 febbraio, infatti, è in programma un grande evento sportivo al PalaValenti di Firenze. Il clou della riunione è incentrato sul titolo Mediterraneo IBO dei pesi massimi, sulla distanza delle dieci riprese. A salire sul ring il pugile di casa, appartenente al team RCC Boxe, Eduardo Giustini che incrocerà i guantoni con il francese Ibrahim Traoré. Si tratta di un match molto interessante, che promette spettacolo e tanta incertezza, quest’ultima dettata anche dagli imprevisti di percorso che hanno costretto la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, e tutto il suo staff, a un lavoro straordinario.

L’avversario di Giustini, infatti, doveva essere inizialmente Leonardo Bevilacqua, ma il forfait di quest’ultimo ha spalancato le porte al transalpino Traoré, pugile che vanta tredici vittorie e un pari nei ventiquattro match da professionista sinora disputati. Giustini, come sempre, sarà sostenuto dal pubblico di casa e diretto all’angolo dal maestro Leonardo Turchi. Nutrito e particolarmente interessante anche il sottoclou della serata che manderà in scena la semifinale del campionato d’Italia dei pesi supergallo tra Yeler Vasquez Ramirez, del team Rosanna Conti Cavini, e Alex Ferramosca, della Boxe Mugello. I due pugili si sfideranno sulla distanza di otto round. Ma non è tutto, perché la grande notte di pugilato fiorentino sarà arricchita da altri match che vedranno all’opera gli atleti del team grossetano. Sulla distanza di sei round Miguel Bachi affronterà Eman Rekanovic del team Stegic, nei pesi massimi leggeri.

Gabriele Falaschi, invece, se la vedrà con Fabio Cavallucci nei pesi welter, mentre Matteo Giovannini sarà opposto a Nikolas Panic, del team Stegic, tra i pesi supermedi. Infine, tra i pesi massimi e sulla distanza di quattro round, Anastas Koroveshi del GBC Team, sfiderà Caruana A-Jay della Boxe Malta. La serata del PalaValenti, in ogni caso, aprirà i battenti alle 18, con il pugilato olimpico che andrà a prendersi la scena. A salire sul ring saranno gli atleti della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, tra loro Lorenzo Duranti, Federico Capuano, Antonio Daniel Marciano, diretti dai tecnici Luigi Forni e Federico Duranti. Le operazioni ufficiali di peso sono previste per sabato 7 febbraio, alle 16:30, presso l’hotel The Gate.



