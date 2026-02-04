Circolo Tennis Grosseto trionfa nel Campionato Regionale Indoor femminile 4.1

Le ragazze maremmane portano il titolo toscano a Grosseto dopo un percorso da protagoniste

Grosseto: La squadra femminile del Circolo Tennis Grosseto si è aggiudicata il Campionato Regionale Indoor limitato alla classifica 4.1 femminile, coronando con la vittoria un cammino iniziato lo scorso 9 novembre e concluso con il trionfo nella finale disputata a Castelfiorentino.

Il team, guidato dal capitano Michela Palma, era composto da Sarah Caporali, Chiara Andreini, Sandra Vellutini, Elisa Monaci, Vanessa Tordi e Sara Meoni: un gruppo affiatato che ha saputo unire qualità, carattere e spirito di squadra.

Il campionato vedeva ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in quattro gironi. Le prime tre classificate di ogni girone accedevano al tabellone finale a eliminazione diretta.

Il CT Grosseto ha dominato la prima fase chiudendo al primo posto il proprio girone, con un bilancio di 4 vittorie su 5 incontri disputati, confermandosi da subito tra le squadre più solide e continue del torneo.

Il capolavoro è arrivato nella fase decisiva, dove le grossetane hanno saputo tenere alta la concentrazione fino all’ultimo match. Nella finale di Castelfiorentino, infatti, sono state le vittorie di Sarah Caporali ed Elisa Monaci a mettere il sigillo sul titolo toscano.

Caporali ha dato il via al successo imponendosi in una battaglia di tre set:

6-1 / 4-6 / 10-6, un match combattuto in cui Sarah ha saputo reagire dopo il ritorno dell’avversaria, chiudendo con determinazione al super tie-break.

A completare l’opera ci ha pensato Elisa Monaci, protagonista di un incontro praticamente perfetto: un netto 6-0 / 6-1 che non ha lasciato scampo alla rivale, consegnando così al Circolo Tennis Grosseto il prestigioso titolo regionale indoor.

Il successo rappresenta un importante riconoscimento per il movimento tennistico grossetano e per il lavoro portato avanti dal circolo, sia sul piano tecnico che su quello della crescita sportiva e personale delle atlete.

Per il CT Grosseto si tratta di una vittoria che premia non solo il valore delle giocatrici scese in campo, ma anche l’impegno di tutto l’ambiente che le sostiene quotidianamente: dirigenti, tecnici, staff e soci del circolo, orgogliosi di vedere il nome di Grosseto ai vertici del tennis regionale femminile.



