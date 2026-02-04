Boxe, Fight Gym: “Esaltante confronto con squadra normanna”

Grosseto: “Il confronto di sabato 31 gennaio con la squadra Normanna a Forges Les Eaux è avvenuto in un Palazzetto allestito alla perfezione e grazie alla calorosa accoglienza riservata alla squadra Grossetana da parte dei dirigenti locali con in testa il Presidente del Comitato Regionale Michel Corbier si è potuto svolgere in un clima festa e di fratellanza all’insegna del fair play.

L’atmosfera creatasi ha contribuito a galvanizzare i pugili da ambo le parti al meglio delle loro possibilità. Match molto equilibrati che hanno reso non facile il lavoro dei giudici. L’evento è iniziato con la vittoria ai punti dei due giovanissimi dell’equipe grossetana: Mattia Deliperi e Gabriele Vichi, seguiti dalle sconfitte di Andrea Corridori e Leonardo Paladini che affrontava un rappresentante di categoria della nazionale francese. Le sconfitte arrivavano anche per Noemi Culicchi e Nicola Devicienti che portavano in vantaggio la rappresentativa francese.

Ci pensavano con le loro vittorie Giuseppe Lleonini e Emilie Lacroix a portare in parità la situazione che proseguiva con la sconfitta dell’esordiente Andrea Farina ancora parità con la vittoria adi Alessio Pio Tufano. Erano ancora i Normanni a prevalere su Francesco Liberti e Mohamed Chtioui ma ci pensava il possente Karim Guiebre con una vittoria Per ko tecnico alla prima ripresa portando così il bilancio finale a sei vittorie per la Fight Gym Grosseto contro le sette della squadra Normanna. Il Maestro Raffaele D’Amico con i suoi tecnici Emanuela Pantani e Giulio Bovicelli con il Presidente Amedeo Raffi e lo sponsor Orazio Domenicon e i genitori al seguito escono orgogliosi ed entusiasti da questa esperienza felici di aver rafforzato il legame del gruppo e dato vita ad una grande Famiglia”, termina Fight Gym.



