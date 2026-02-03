ASD Balance: una comunità che cresce insieme alle famiglie

Follonica: Con l’avvio di nuove attività e l’ampliamento dei corsi, ASD Balance si ferma per un momento a guardare il percorso fatto negli ultimi anni e a ringraziare chi ha contribuito a renderlo possibile.

Nel corso degli ultimi tre anni, circa 60 famiglie sono passate attraverso le attività dell’associazione, scegliendo Balance come luogo di sport, educazione e crescita per i propri figli. Un numero che racconta una storia fatta di fiducia, continuità e relazioni costruite nel tempo.

«Dietro ogni corso, ogni lezione e ogni nuova iniziativa – spiega Maciej Piotr Vella, presidente di ASD Balance – ci sono famiglie che hanno creduto nel nostro progetto e ragazzi che hanno condiviso un pezzo del loro percorso con noi. Questo per noi è il risultato più importante».

Un ringraziamento sentito va anche ai volontari dell’associazione, giovani che mettono a disposizione tempo ed energie per supportare le attività, contribuendo in modo concreto alla vita quotidiana di Balance. Il loro impegno rappresenta uno degli elementi fondanti dell’associazione e ne rafforza il valore sociale.

L’associazione continua così il proprio cammino, con l’obiettivo di offrire esperienze sportive di qualità, rafforzare i legami con il territorio e costruire spazi di partecipazione e condivisione per bambini, ragazzi e famiglie.



