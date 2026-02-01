Hockey A2, la Blue Factor batte l’Spv Viareggio

Castiglione della Pescaia: Bella vittoria per il Castiglione di Paghi: 4-0 ai versiliesi. L’under17 sconfitta dai Pumas; l’under15 vince il big-match a Sarzana 2-0
In serie A2 la Blue Factor torna a vincere: nella nona giornata del girone B il Castiglione di Federico Paghi supera brillantemente l’Spv Viareggio per 4-0. Vittoria di carattere per la squadra under 15 La Scala: nella sfida di vertice i ragazzi terribili di Michele Achilli espugnano la pista del “vecchio mercato” per 2-0 e rimangono solitari al vertice della classifica.