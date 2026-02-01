Grosseto spreca e paga un episodio: a Camaiore finisce 1-0

I biancorossi tengono il campo ma mancano incisività: decide il rigore di Magazzu nella ripresa
Camaiore: Il Grosseto esce sconfitto da Camaiore al termine di una gara che lascia più di un rimpianto. I biancorossi hanno provato a fare la partita, soprattutto nel primo tempo, mantenendo il possesso e cercando di costruire gioco sulle fasce, ma senza riuscire a trasformare la supremazia territoriale in vere occasioni da gol.
La prima frazione scorre su binari di equilibrio, con il Camaiore compatto e pronto a colpire in ripartenza e il Grosseto più propositivo ma poco concreto negli ultimi metri. Le occasioni migliori non bastano a sbloccare il risultato e si va al riposo sullo 0-0.
La gara si decide nella ripresa su un episodio chiave: al 12’ Marcu atterra Magazzu in area e dal dischetto l’attaccante locale non sbaglia, firmando il vantaggio dei padroni di casa. Da lì in avanti il Grosseto prova a reagire, alza il baricentro e crea alcune situazioni interessanti, ma manca precisione sotto porta e Di Biagio si dimostra attento.
Nel finale i biancorossi spingono con generosità, senza però trovare il guizzo giusto per riequilibrare il match. Il triplice fischio sancisce una sconfitta di misura che premia la concretezza del Camaiore e punisce un Grosseto volenteroso, ma poco brillante e incisivo. Una battuta d’arresto che impone ora una pronta reazione già dal prossimo impegno.
CAMAIORE-US GROSSETO 1-O
- Camaiore: Di Biagio. Casani, Accorsini, Remedi, Daana. Ficini, Luciani (40°2t Bartelloni) , Tavenni, Nieri (40°2t Marcucci), Bigica 45°2t Grilli), Magazzu (37°2t Bongiorni). A disposizione: Pierallini, Belli, Bertellotti, Ranieni, Marcucci, Grilli, Tabarani, Bongiorni. Allenatore: Stefano Turi.
- Us Grosseto: Marcu, Sabelli. Marzierli, Disanto, Bacciardi (37°2t Masini), Gonnelli (23°2t Riccobono), Arnpollini, Brenna, Fiorani (37°2t Sacchini), Regoli (1°2t Malva), Ciraudo (40°2t Guerrini). A disposizlene: Romagnoli. Masini, Sacchini, Riccobono, Montini, Italiano, Malva, Guerrini, D’Ancona. Allenatore: Paolo Indiani.
- Arbitro: Francesco Pio Saracina (Barletta)
- Assistenti: Fabio Santo (Barletta) e Leonardo Grimaldi (Bari)
- Marcatori: 12’ Magazzu (Camaiore)