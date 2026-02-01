Allievi B Under 16, il Grosseto non molla: pari di carattere a Pontedera

Sotto di due gol sul campo dell’Oltrera, i ragazzi di Tammaro reagiscono e strappano un prezioso 2-2 nelle finali regionali
Grosseto: Continua l’ottimo percorso della formazione Allievi B Under 16 allenata da Giuseppe Tammaro che, dopo il largo successo ottenuto la settimana scorsa 4-1 contro il Bellaria Cappuccini sul campo amico del Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle, ieri è uscito indenne dal temibile terreno dell’ottimo Oltrera di Pontedera per 2-2, dopo essere stato sotto di due gol.
Dopo alcune schermaglie iniziali la formazione locale prende l’iniziativa che sorprende i biancorossi con uno-due micidiale; correva il 25’ del primo tempo e la partita si sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo i pisani passano in vantaggio con Cianetti e raddoppiano subito dopo al 27’ su un calcio di punizione con il pallone che arriva a Angella appostato sul secondo palo che raddoppia.
Una mazzata tremenda che avrebbe messo ko chiunque ma i ragazzi di Tammaro si svegliano e con una reazione veemente prima con una punizione capolavoro di Bianco all’incrocio dei pali accorciano le distanze e poi sul finire del tempo una azione partita da destra condotta da Morlungo che mette nel mezzo per la testa del solito “bomber” Baraldi che riporta i suoi in parità e questo sarà anche il risultato finale di una bella partite tra due grosse realtà di queste finali regionali.
Oltrera Pontedera-Grosseto 2-2
- Oltrera: Davini, Mariani, Bartalucci, Ismaili, Angella, Cianetti, Gueye, Rocchi, Capodici, Bucalossi, Scassillo. Allenatore: Mario Ansaldi. A disposizione: Bertelli, Boschi, Lingria, Innocenti, Gradassi, Improta, Toni.
- Grosseto: Pistolesi, Morlungo, Alunni Biagiotti, Coratti (Cerbone), Di Domenico, Schirinzi, Tenucci, Stefanelli (Kryeziu), Baraldi, Bianco, Toduta. (Ferrini). Allenatore: Giuseppe Tammaro. A disposizione: Marinoni, Broccolini, Fralassi.
- Arbitro: Giuseppe Catalano della Sezione Aia di Pisa.
- Reti. 25’ Cianetti, 27’ Angella, 35’ Bianco, 39’ Baraldi.
Sabato prossimo per il terzo turno della Fase Regionale il Grosseto Allievi “B” Under 16 è atteso dal derby in trasferta contro il Follonica Gavorrano.