Allievi B Under 16, il Grosseto non molla: pari di carattere a Pontedera

Sotto di due gol sul campo dell’Oltrera, i ragazzi di Tammaro reagiscono e strappano un prezioso 2-2 nelle finali regionali

Grosseto: Continua l’ottimo percorso della formazione Allievi B Under 16 allenata da Giuseppe Tammaro che, dopo il largo successo ottenuto la settimana scorsa 4-1 contro il Bellaria Cappuccini sul campo amico del Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle, ieri è uscito indenne dal temibile terreno dell’ottimo Oltrera di Pontedera per 2-2, dopo essere stato sotto di due gol.

Dopo alcune schermaglie iniziali la formazione locale prende l’iniziativa che sorprende i biancorossi con uno-due micidiale; correva il 25’ del primo tempo e la partita si sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo i pisani passano in vantaggio con Cianetti e raddoppiano subito dopo al 27’ su un calcio di punizione con il pallone che arriva a Angella appostato sul secondo palo che raddoppia.

Una mazzata tremenda che avrebbe messo ko chiunque ma i ragazzi di Tammaro si svegliano e con una reazione veemente prima con una punizione capolavoro di Bianco all’incrocio dei pali accorciano le distanze e poi sul finire del tempo una azione partita da destra condotta da Morlungo che mette nel mezzo per la testa del solito “bomber” Baraldi che riporta i suoi in parità e questo sarà anche il risultato finale di una bella partite tra due grosse realtà di queste finali regionali.

Oltrera Pontedera-Grosseto 2-2

Oltrera: Davini, Mariani, Bartalucci, Ismaili, Angella, Cianetti, Gueye, Rocchi, Capodici, Bucalossi, Scassillo. Allenatore: Mario Ansaldi. A disposizione: Bertelli, Boschi, Lingria, Innocenti, Gradassi, Improta, Toni.

Giuseppe Catalano della Sezione Aia di Pisa. Reti. 25’ Cianetti, 27’ Angella, 35’ Bianco, 39’ Baraldi.

Sabato prossimo per il terzo turno della Fase Regionale il Grosseto Allievi “B” Under 16 è atteso dal derby in trasferta contro il Follonica Gavorrano.



