Il Cicloturismo come volano per l'Agriturismo: Agriturist Toscana e Terra Eroica a confronto a Buonconvento

Lunedì 2 febbraio 2026, presso la Sala delle Colonne, un incontro formativo dedicato alle aziende agricole per trasformare l’accoglienza in un’esperienza bike-friendly d'eccellenza.
Buonconvento (SI) – Il territorio toscano, cuore pulsante del ciclismo mondiale, si prepara a una nuova sfida: integrare l’eccellenza dell’ospitalità rurale con le crescenti esigenze del cicloturismo internazionale. Per rispondere a questa sfida, Agriturist Toscana, in collaborazione con Terra Eroica, organizza l’incontro formativo "Dal territorio all’esperienza", che si terrà lunedì 2 febbraio 2026, dalle ore 10:30 alle 12:30, presso la Sala delle Colonne nel Comune di Buonconvento.
L'evento nasce dalla consapevolezza che il cicloturista non cerca solo una strada da percorrere, ma un ecosistema di servizi, valori e accoglienza che solo gli agriturismi del territorio sanno offrire. Durante la mattinata verranno approfonditi i bisogni e le aspettative di chi viaggia in sella, fornendo indicazioni concrete su come migliorare l'offerta ricettiva per renderla autenticamente bike-friendly.
“Un’occasione concreta,” spiegano gli organizzatori, “per passare dal concetto di territorio a quello di esperienza vissuta, rendendo le nostre aziende agrituristiche protagoniste di un mercato in costante crescita che premia la sostenibilità e la qualità del servizio.”
I temi al centro del workshop:
Analisi dei bisogni e delle aspettative del cicloturista moderno.
Standard e buone pratiche per migliorare l’accoglienza nelle strutture.
Il potenziale di Terra Eroica come catalizzatore di opportunità per l’agriturismo toscano.
Programma della giornata:
Ore 10:30: Inizio lavori presso la Sala delle Colonne.
Ore 12:30: Conclusione dei lavori.
A seguire: Light lunch per i partecipanti, un momento di networking e confronto tra operatori.