Il C.P. Grosseto riceve Camaiore con tre assenze pesanti

La squadra di serie B in emergenza tra impegni in A1 e squalifiche, ma Bruzzi confida nel gruppo e nel fattore pista di via Mercurio

Grosseto: Le difficoltà della prima squadra del C.P. Grosseto, in partenza per Bassano senza tre giocatori, si ripercuotono anche nella formazione di serie B, che domenica alle 18, sulla pista di via Mercurio, riceve la visita del fanalino di coda Rotellistica Camaiore. I biancorossi, reduci dal bel pareggio contro il Pumas Viareggio, scenderanno in campo infatti senza Emanuele Perfetti e Luca Squarcia, impegnati in serie A1, e privi dello squalificato Tommaso Giusti.

A rinforzare la pattuglia grossetana sono arrivati però il portiere Tommaso Bruni, che si sta riavvicinando all’ambiente dopo due stagioni caratterizzati da impegni scolastici, e Alessandro Filippeschi, che torna a indossare la casacca biancorossa, anche se ha solo due allenamenti nelle gambe.

«L’obiettivo – sottolinea Riccardo Bruzzi (foto cover), il capitano e l’allenatore in campo - nonostante le tre assenze è di sfruttare al massimo il fattore campo e così dovremo fare anche nelle prossime settimane. Abbiamo a disposizione un gruppo straordinario, che s’impegna settimanalmente e che lavora con passione. Mi preme sottolineare l’aiuto che arriva durante gli allenamenti da un portiere come Moreno Saletti e adesso anche la disponibilità del “drone” Filippeschi, che ci permetterà di affrontare Camaiore con un organico quantitativamente sufficiente. Mi aspetto una prova di carattere».

I convocati: Bruni, Saletti; Bruzzi, Filippeschi, Bianchi, Cardi, Montomoli, Lorenzo Perfetti, Civitarese, Muntean.