C.P. Grosseto in piena emergenza va domenica nella tana della capolista Bassano

Senza Sillero, Saavedra e Schiavo, i biancorossi affrontano la trasferta più difficile della stagione con otto uomini e nulla da perdere

Grosseto: Circolo Pattinatori Grosseto in piena emergenza domenica (inizio alle 18, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) nella trasferta più difficile della stagione, sulla pista dell’Ubroker Bassano del Grappa, capolista di serie A1 con 39 punti, uno in più del Trissino campione.

Il tecnico grossetano dovrà infatti fare a meno dello squalificato Matias Sillero, che ha ricevuto sabato scorso un cartellino rosso dopo nemmeno cinque minuti, e degli infortunati Pablo Saavedra e Filippo Schiavo. Il capitano è dovuto uscire nel primo tempo del derby con il Castiglione a causa di una pallinata al ginocchio, “Pippo” si è fermato per il riacutizzarsi di un problema muscolare.

«La prossima settimana avremo un quadro più completo dell’infortunio a Saavedra – spiega Massimo Mariotti – mentre Schiavo è da qualche giorno a Trissino per un consulto medico; gli ho detto di portare dietro la borsa, ma non è utilizzabile».

Senza due titolari e con un rincalzo, il Grosseto sale in Veneto con soli otto giocatori. Scarso, Paghi, Barbieri, Barragan e Vargas formeranno il quintetto titolare, con Giabbani ed Emanuele Perfetti, una delle stelline del campionato di serie B, alla prima convocazione stagionale in A1 che faranno rifiatare i compagni. Tra i convocati il portiere diciottenne Luca Squarcia, che con il Castiglione ha collezionato la seconda presenza in A1.

Mariotti capisce la difficile situazione, ma parte con l’obiettivo di fare bene: «Un buon allenatore – dice – deve adattarsi alle situazioni. La nostra non è certo facile, ma cercheremo di fare con quello che abbiamo e giocare a testa alta, sapendo che di fronte abbiamo una squadra, che è riuscita a scalzare dal trono il Trissino. Nelle prime diciassette giornate abbiamo giocato alla pari con tutte e così cercheremo di fare anche in questa occasione».

Il C.P. Grosseto, che all’andata ha imposto il pari ai giallorossi di Alessandro Bertolucci, un 2-2 arrivato al termine di 50’ bellissimo, scenderà in campo con la tranquillità di chi non ha niente da perdere, avendo virtualmente raggiunto il traguardo di una salvezza tranquilla. Tra l’altro, con gli attuali 27 punti, Paghi e compagni scenderanno in campo sicuri di mantenere la sesta posizione in classifica al termine di questa diciottesima giornata, grazie alla vittoria esterne di venerdì sera (2-5) del Novara sul campo del Teamservicecar Monza.

I biancorossi venderanno cara la pelle contro un avversario che si è trovato in grande difficoltà all’andata di fronte alla difesa schiera da Massimo Mariotti, che domenica, contro il tecnico che ha preso il suo posto alla guida nella nazionale, inviterà qualcosa per imbrigliare nuovamente la corazzata veneta, che fino a questo momento ha perso solo con il Cgc Viareggio e ha pareggiato con Monza, Grosseto e Trissino.