A1, la Blue Factor al Casa Mora, domenica, contro il Valdagno

Partita difficile per il Castiglione nel 17esimo turno. La serie A2 sabato sera al Casa Mora contro l’Spv Viareggio. In pista under17 e under15

Castiglione della Pescaia: Turno difficile, la diciassettesima giornata di serie A1 per la Blue Factor: al Casa Mora, domenica alle 18 arbitri Louis Antony Hyde di Breganze e Alfonso Rago di Giovinazzo, il Castiglione ospita il Why Sport Valdagno. Un match sulla carta difficilissimo, anche solo a ricordare la scoppola che i biancocelesti hanno subito all’andata al pala Lido: 11-1 con l’unico gol castiglionese realizzato da Diego Guarguaglini.

Il Valdagno del tecnico portoghese Frederico Mascarenhas è una delle squadre più giovani della Serie A1 (un solo over 2000). Quattro gli stranieri a disposizione: la rivelazione Lucas Honorio, enfant-prodige portoghese classe 2003, stecca d’oro attuale con 25 gol, e poi la scheggia porto-cileno Tiago Sanches (8 gol), il classe 1996 Diogo Seixas (11 reti) ex Braga, e il portiere 21enne lusitano Rodrigo Vieira. Senza dimenticare l'estro del capitano Leonardo Diquigiovanni (2004) e 11 gol, la solidità dei fratelli Crocco, Nicolò (2005) e Francesco (2007), sommati alla velocità offensiva di Tomba (2006). Una squadra il Valdagno, reduce dal pari di Viareggio, e che dovrà recuperare poi due partite: il 4 febbraio contro il Giovinazzo (14esimo turno) e il 24 febbraio contro il Monza (16esima giornata), rinviate entrambe per gli impegni di coppa delle avversarie.

In casa castiglionese c’è il rientro dopo due giornate di squalifica di Mattia Maldini e il recupero di Oscara Lasorsa, uscito per una botta al costato dopo uno scontro non sanzionato contro il portiere Scarso del Cp Grosseto. Purtroppo non ci sono buone notizie per Serse Cabella: l’infortunio al braccio potrebbe aver bisogno di un intervento e la stagione sarebbe da considerarsi finita.

«Dobbiamo lottare in ogni partita – ha sentenziato il presidente dell’HcC Marcello Pericoli – e sappiamo benissimo che per mantenere la categoria non sarà facile. Però chiedo ai giocatori e a tutto lo staff di rimanere concentrati e dare il massimo. Giocare in serie A1 è stato un premio meritato per quanto fatto negli ultimi anni e dobbiamo godercelo fino alla fine. Contro il Valdagno mi aspetto un incontro difficile, i veneti sono una grandissima squadra, ma – ripeto – noi dobbiamo crederci sempre».

I precedenti. Le ultime sfide prima dell’andata in serie A1, risalgono alle stagioni 2007-08 con un pareggio al Casa Mora per 1-1 (rete maremmana di Marcello Martelli) e vittoria veneta al ritorno per 5-2 (Martelli e Festa); e nel 2008-09: 5-5 a Valdagno (Martelli, Saez tripletta di Salvadori) e vittoria valdagnese al Casa Mora per 5-1 (gol biancoceleste di Taylor).

In serie A2 i biancocelesti di Federico Paghi, scottati dalla sconfitta nell’ultimo minuto nel derby a Follonica, ospitano sabato alle 19 al Casa Mora, arbitro Mauro Donato di Salerno, l’Spv Viareggio. Rinviata la partita dell’under23 contro i Pumas per indisponibilità dell’impianto di Viareggio. In pista domenica l’under 17 Lo Scoiattolo con la trasferta, alle 12, a Viareggio contro i Pumas A per un match che vale il primo posto in classifica. Sabato alle 17, l’under 15 La Scala inizia la prima di cinque trasferte consecutive iniziando da Sarzana.