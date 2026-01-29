Pallavolo Grosseto Under 18 Luca Consani vince e vola in semifinale territoriale

Grosseto: Grande prova ieri sera del Team U18 Lc Luca Consani seguito da Coach Federica Brizzi, che conquista una vittoria netta per 3-0 (25/08-25/21-25/20) nel difficile match contro Ambra Cavallini blu di Pontedera.

Una partita tutt’altro che scontata, affrontata con concentrazione e qualità, in cui la squadra grossetana ha saputo imporre il proprio ritmo, un bel gioco quello mostrato dalle nostre ragazze, capace di entusiasmare il numeroso e caloroso pubblico presente sugli spalti.

Un successo di grande valore, che vale l’accesso alla semifinale territoriale del Basso Tirreno, in programma mercoledì prossimo in trasferta contro la Folgore di San Miniato.

La Società ringrazia il numeroso pubblico presente e gli ultras che di sicuro non faranno mancare il proprio apporto anche mercoledì prossimo a San Miniato.

(foto Luca Sansone)



