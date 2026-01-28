Spegni il telefonino e scendi in campo. Don Leonardo chiama i giovani, parte la Coppa della Pace

Firenze: Un torneo aperto a parrocchie e oratori, con competizioni di calcio a cinque e pallavolo. Sono aperte le iscrizioni alla "Coppa della Pace", nuovo progetto sportivo educativo ideato e promosso dall'Associazione Le Scintille di Maria –ODV e CSI Toscana Centro Sportivo Italiano che punta al coinvolgimento dei giovani tra i 12 e i 15 anni di otto diocesi toscane. Testimonial del progetto è Luciano Spalletti, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio e allenatore della Juventus, che ha aderito all'iniziativa insieme a molti altri celebri volti dello sport italiano.

La manifestazione è sostenuta anche da Piccini 1882, storica realtà del territorio da sempre attenta ai valori educativi e sociali. «Lo sport è certamente una contromossa ai social media e agli smartphone -spiega Don Leonardo Biancalani, parroco di Bonascola e Nazzano ed assistente ecclesiastico regionale del CSI - richiede sacrificio e impegno e viene abbandonato troppo spesso, per dare spazio a qualcosa di inconsistente come il mondo virtuale». «Fatevi avanti! Questa iniziativa del Csi - spiega il sacerdote - può interessare anche le famiglie che vogliono avviare i figli a sane discipline sportive, importanti per forgiare positivamente sia gli aspetti mentali che fisici dei giovani atleti».

Il percorso prevede da febbraio fasi locali e interdiocesane, la finale regionale a Coverciano il 10 giugno con il calcio d'inizio affidato a Renzo Ulivieri, e una finale internazionale a Spalato. Le ragazze della pallavolo, invece, disputeranno la finale l'11 giugno presso lo Spazio Reale di Campi Bisenzio (FI), con il coinvolgimento dell'ex pallavolista della nazionale Veronica Angeloni.

A conclusione del torneo i giovani vivranno un'esperienza di particolare valore spirituale a Medjugorje, in concomitanza con il Festival dei Giovani. La coppa, realizzata dall'artista senese Carlo Pizzichini, rafforza il significato simbolico dell'iniziativa, che intende riportare al centro i valori della partecipazione, del rispetto e della fraternità, in un periodo segnato da conflitti e divisioni.