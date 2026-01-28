Hockey, serie A1, Matias Sillero squalificato per una giornata. In B fermato Giusti

Grosseto: Il giudice sportivo della Fisr, avvocato Gregorio Stanizzi, ha squalificato per un giornata l’argentino Matias Sillero, espulso definitivamente, dopo 4’49 del primo tempo nella gara di sabato scorso, nella pista di via Mercurio, contro la Blue Factor Castiglione. Il giocatore del C.P. Grosseto, che salterà la trasferta di domenica prossima a Bassano, ha ricevuto il rosso per aver colpito involontariamente al volto con la stecca Oscar Lasorsa, che gli è passato davanti durante un’azione di gioco. È la prima squalifica rimediata dalla squadra di serie A1 guidata da Massimo Mariotti nel corso della stagione.

Il gus ha fermato per un turno anche Tommaso Giusti, espulso definitivamente domenica nel corso della partita di serie B tra Circolo Pattinatori Grosseto e Pumas Viareggio.

Proprio in merito all’incontro di serie B, la società grossetana è stata sanzionata con una multa di 200 euro. Questa la motivazione dell’avvocato Stanizzi: «A cinque minuti dal termine della gara l’arbitro Massimo Cardelli è stato costretto ad interrompere il gioco in quanto dal settore dei tifosi del Grosseto provenivano insulti e offese nei suoi confronti. Veniva chiesto l’intervento dei dirigenti della squadra, che immediatamente si attivavano per far cessare tali condotte e l’incontro poteva quindi riprendere».



