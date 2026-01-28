Giuseppe Commisso nominato Presidente dell’ACF Fiorentina

Estra esprime apprezzamento per la scelta di continuità e augura buon lavoro al nuovo Presidente, confermando il proprio impegno al fianco del Club in una visione di crescita e sostenibilità.
Fiorentina: Estra rivolge i propri auguri di buon lavoro a Giuseppe Commisso, nuovo Presidente dell’ACF Fiorentina, esprimendo apprezzamento per la scelta di continuità compiuta dalla famiglia Commisso e dalla governance del Club. Una decisione che si inserisce nel solco di una visione di lungo periodo fondata su stabilità, responsabilità e legame con la città.
L’Amministratore Delegato di Estra, Nicola Ciolini, dichiara: “La collaborazione con ACF Fiorentina si inserisce in una prospettiva condivisa di crescita e sostenibilità. Guardiamo con fiducia a questa nuova fase, confermando il nostro impegno a fianco del Club”.