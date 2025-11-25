Premio Leone d'Argento 2025, aperto il bando. La premiazione si terrà durante la seconda serata dello sport

Orbetello: Il 15 dicembre alle 18 torna nell'auditorium di Orbetello la serata dello sport, la seconda edizione dell'evento organizzato dall'amministrazione comunale per celebrare tutte le eccellenze sportive del territorio e durante il quale è prevista la consegna del premio Leone d'Argento.

«Dopo lo straordinario successo dello scorso anno – spiega l'assessore allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – abbiamo reso la serata dello sport un appuntamento fisso. Durante la serata sarà assegnato il premio Leone d'argento che si divide in tre categorie: miglior atleta in Italia, miglior atleta nel mondo e migliore società sportiva dell'anno. L'evento, comunque, non si riduce a una mera premiazione, ma è un'occasione per dare visibilità a tutte le società e associazioni sportive del territorio, mettendone in risalto l'attività e le eccellenze. I veri protagonisti della serata, quindi, saranno gli sportivi, atleti, allenatori, dirigenti e tutti quei volontari che rendono unito il tessuto sociale legato allo sport».

Durante la serata ogni società avrà la possibilità di raccontarsi, di illustrare brevemente la propria attività e celebrare i successi ottenuti durante questo 2025: «Quest'anno – aggiunge l'assessore – sarà veramente difficile per la giuria decretare i vincitori, in quanto molti atleti si sono distinti in Italia e nel mondo, confermando l'altissima qualità dei nostri sportivi. E' questo il motivo per cui sono stati istituiti dei premi speciali, quattro per l'edizione 2024, ma stiamo valutando di implementarli ulteriormente».

Sul sito istituzionale del Comune di Orbetello è possibile scaricare il bando e i moduli di partecipazione al premio Leone d'Argento assegnato da una giuria, composta quest'anno da:

- Andrea Casamenti, Sindaco – Presidente;

- Ivan Poccia, Assessore delegato allo Sport

- Vittorio Patanè, giornalista sportivo

- Franco Ferretti, giornalista sportivo

- Vincenzo Sabatini, Delegato Regionale Assocalciatori, Fiduciario Provinciale CONI,

componente del Consiglio Regionale Toscano

La domanda di partecipazione va presentata entro e non oltre il 2 dicembre 2025

Ricordiamo di seguito i vincitori dello scorso anno, l'edizione 2024 della serata dello sport, tra Leone d'Argento e premi speciali

LEONE D'ARGENTO 2024

Per il premio “Atleta in Italia”: MARIA GIULA VENANZI – disciplina Danza:

Ha lasciato Orbetello da piccola per andare a perfezionarsi ed è riuscita a fare della sua passione la sua professione.

Ha studiato presso Asd Costa d’Argento Danza di Orbetello fino all’età di 13 anni poi è entrata a far parte del Balletto di Roma dove si è formata fino all’età di 19 anni.

Si è poi trasferita in Germania per approfondire i suoi studi.

Adesso sta lavorando come danzatrice classica presso Roma City Ballet Company di Luciano Cannito come corpo di ballo in “Lago dei Cigni”, come Solista in “Cenerentola’ e in “Schiaccianoci”.

Ha lavorato come Ballerina per la serie tv Lux Vide “Sandokan’ e come assistente al coreografo, Gianni Santucci, nelle prove con gli attori (Can Yaman,Ed Westwick)

É stata Ballerina per la serie tv Netflix “Il Gattopardo” (Gianni Santucci)

Per il premio “Atleta nel Mondo”: GABRIELE LIZZULLI del Circolo Nautico e

Della Vela Argentario– disciplina Vela:

L’Atleta si è avvicinato alla vela all’età di 7 anni. Da subito ha dimostrato il suo approccio naturale

alla disciplina ed un talento che lo ha portato nel giro di poco tempo a cogliere risultati eccellenti in

ambito nazionale e internazionale.

A soli 10 anni vanta già nella classe O’pen Skiff U12:

medaglia di bronzo campionato mondiale

medaglia di bronzo campionato europeo

medaglia di bronzo campionato Italiano giovanile assoluto

medaglia di bronzo nel Ranking italiano

medaglia d’oro campionato Zonale

medaglia d’argento nella Coppa dei campioni

Per il premio “Società sportiva dell’anno”: ASD CUS ALBINIA

La società svolge attività di pattinaggio artistico a rotelle nelle discipline di LIBERO,

OBBLIGATORI e COPPIA ARTISTICO.

Nel 2024 ha ottenuto numerosi titoli provinciali e regionali e nazionali, sia in campo UISP che di

Federazione ufficiale:

31 titoli di campioni provinciali

14 titoli di campioni regionali

13 podi nazionali: 6 ori 4 argenti e 3 bronzi

Per il secondo anno consecutivo ha portato una propria atleta a vestire la maglia della nazionale, ottenendo altresì il titolo di campionessa europea e vice campionessa del mondo nel 2023 e un quinto posto ai campionati del mondo nel 2024.

PREMI SPECIALI 2024

ALEX INNOCENTI

Per i risultati conseguiti alla 6 Ore di SPA Belgio, confrontandosi con decine di piloti normodotati e

ottenendo un incredibile 19° posto di categoria.

VALERIO TEODORI

Per aver ottenuto la convocazione nella Nazionale di Judo e la conseguente partecipazione alle

Paralimpiadi di Parigi 2024,

ELEONORA GUASCONI

Per gli eccellenti risultati conseguiti ai Mondiali Paralimpici di Lignano Sabbiadoro; in particolare

medaglia d’oro e campionessa del mondo nei 25 mt. in apnea e relativo record del mondo con un

tempo di 11’’ e 38.

Campionessa e record del mondo 100 mt pinne, in 1’, 04’’ e 33 e 200 mt pinne in 2’, 25” e 02.

MATTEO BARTOLINI

Per gli eccellenti risultati conseguiti ai Mondiali Paralimpici di Lignano Sabbiadoro; in particolare

medaglia d’oro e campione del mondo nei 25 mt. in apnea e vice campione del mondo nei 25 mt.

in superficie.



