Contro il Viareggio finisce la corsa del Cp Grosseto nella coppa Italia di serie B

Grosseto: Finisce la corsa del Circolo Pattinatori Grosseto nella Coppa Italia di serie B. Nella gara di ritorno della semifinale intergirone, contro il Viareggio Hockey, i ragazzi di Mariotti e Zanobi hanno conquistato una bella vittoria (6-5), ma non sono riusciti a recuperare lo svantaggio di tre reti dell’andata. Il duello con i versiliesi è stato bello e ben giocato dalle due formazioni, che si sono date battaglia per qualificarsi alla finale toscana e affrontare il Pumas Viareggio, che ha avuto la meglio nei due confronti dello Startit Prato. Per i biancorossi rimane comunque la prestazione, che fa ben sperare per il campionato che inizierà a gennaio 2026.

Nel duello disputato sulla pista Mario Parri di via Mercurio, i viareggini di Francesco Limina, al 2’, nel giro di 22 secondi, si sono portati sul 2-0 con la doppietta di Toti. Un avvio che avrebbe messo ko qualsiasi formazione. Il Grosseto, invece, si è rimboccato le maniche e grazie alle reti di Emanuele Perfetti ha prima raggiunto la parità e poi si è portato addirittura sul 3-2, anche se Toti ha permesso agli ospiti di andare all’intervallo sul 3-3.

Nella ripresa nuovo vantaggio versiliese, ma Giabbani e la doppietta di Bruzzi hanno portato il Circolo Pattinatori sul 6-4. I supplementari sembravano a un passo, con sette minuti e mezzo ancora da giocare, ma Pampaloni, al 21’, ha fatto svanire il sogno maremmano, fissando il finale sul 6-5. Sull’esito finale del confronto hanno pesato anche i tre errori nei tiri diretti, un rigore e una punizione (a 4’16 dalla sirena) di Giabbani e un rigore di Bruzzi. Un vero peccato, però, alla fine i tecnici del Cp hanno applaudito i loro ragazzi per l’impegno e per aver provato fino all’ultimo a ribaltare il punteggio di due settimane prima.

Prossimo impegno per la giovane pattuglia di Marco Zanobi, il 6 gennaio sulla pista del Cgc Viareggio per la prima di campionato.

Circolo Pattinatori Grosseto-Viareggio Hockey 6-5

C.P. GROSSETO: Squarcia (foto1) , Saletti; Bruzzi, Giabbani (foto2) , Civitarese, Bardini, Cardi, Giusti, Bianchi, Perfetti. All. Massimo Mariotti-Marco Zanobi.

, Saletti; Bruzzi, Giabbani (foto2) , Civitarese, Bardini, Cardi, Giusti, Bianchi, Perfetti. All. Massimo Mariotti-Marco Zanobi. VIAREGGIO HOCKEY: Mesmer, Gabriele Toti; Farioli, Tomei, Corretti, Lorenzo Toti, Biancucci, Giorgi, Pampaloni. All. Francesco Limena.

ARBITRO: Luca Lossi.

RETI: nel p.t. 1’14 Lorenzo Toti, 1’36 Lorenzo Toti, 3’24 Perfetti, 20’14 Perfetti, 22’36 Perfetti, 24’20 Lorenzo Toti; nel s.t. 9'43 Giorgi, 11’12 Giabbani, 16’36 Bruzzi, 17’28 Bruzzi, 20’16 Pampaloni.

NOTE: espulsioni temporanee (2’) Giabbani, Pampaloni.

Nella foto (Luca Squarcia del CP Grosseto)









Nella foto (Mattia Giabbani del CP Grosseto)

