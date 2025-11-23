Under 19 Blue Factor, vittoria di carattere al Casa Mora

Battuto l’Spv Viareggio: doppietta di Asta e parate fondamentali di Shareef

Castiglione della Pescaia: Bella partita al Casa Mora fra la Blue Factor e l’Spv Viareggio per il campionato under 19: alla fine a spuntarla il quintetto maremmano, allenato da Michele Nerozzi, che vince per 4-2. Una sfida comunque equilibrata e ricca di occasioni per entrambe le squadre. In avvio subito vantaggio Spv con Toti che tocca al volo davanti alla porta. Il Castiglione resiste in inferiorità, espulso Tommaso Bracali. Il pareggio dopo che Tommaso Bracali aveva sprecato un rigore. Al 9’ assist di Bechini e girata a centro area di Asta, che si ripete dopo un paio di minuti passaggio di Diego Bracali e al volo Asta porta sul 2-1 il Castiglione. I maremmani insistono e al 17’ arriva il 3-1: contropiede di Diego Bracali che imbecca Agresti che batte il portiere. All’ultimo secondo Shareef para il rigore a Vanello. Nella ripresa il Castiglione controlla, e Agresti segna il 4-1. I biancocelesti non sfruttano il blu a Andreani, con l’Spv che però che non sfonda, grazie sempre alle parate di Shareef. Nel finale Andreani accorcia per il 4-2, poi nuovo blu a Tommaso Bracali e Diego Bracali spreca il rigore nell’ultimo minuto.

U19, Blue Fatcor Castiglione-Spv Viareggio 4-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef (foto cover) ; Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini (foto 1) , Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

; Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini , Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi. SPV VIAREGGIO: Samuel Mesmer, (Gabriele Toti); Cristian Tomei, Lorenzo Toti, Riccardo Biancucci, Giampiero Andreani, Leo Boecker, Carlo Vanello. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Franco Ferrari di Viareggio.

RETI: pt (3-1) 1’41 Toti (V), 9’04 e 11’34 Asta (C), 17’30 Agresti (C); 3’37 Agresti (C), 22’41 Andreani (V).



