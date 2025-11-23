Serie D, derby Grosseto–Siena finisce in parità: Marzielli va subito a segno, rigore bianconero nella ripresa fissa il risultato su 1-1

Grosseto: Finisce 1-1 il tanto atteso derby tra Grosseto e Siena, disputato questo pomeriggio allo stadio Carlo Zecchini davanti a circa 3.000 spettatori. Partenza sprint del Grifone, che dopo appena 3 minuti trova il vantaggio con Marzielli, bravo a sfruttare la prima occasione utile e a portare avanti i biancorossi. Il Grosseto gestisce bene il primo tempo, sostenuto da un pubblico caldo e numeroso.

Nella ripresa però arriva la reazione del Siena, che alza il baricentro e trova il pareggio su calcio di rigore, riportando la gara in equilibrio. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo.

Un punto a testa, al termine di un derby combattuto e ricco di emozioni, che conferma la solidità del Grosseto.



