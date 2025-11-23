Colpaccio del C.P. Grosseto al “PalaForte”

Barbieri e Vargas firmano il doppio vantaggio: Scarso decisivo nel finale.

Grosseto: Seconda vittoria esterna dell’anno per il C.P. Grosseto che nell’ottava giornata di andata del campionato di serie A1 espugna il “Pala Forte dei Marmi” (1-2) grazie al doppio vantaggio accumulato nel primo tempo e difeso con i denti e con le unghie nella ripresa. I ragazzi di Massimo Mariotti resistono inizialmente alla grande alle offensive versiliesi, con un Franco Scarso sempre attento alle conclusioni di Ballestrero, Lopez e Checchetto.

Il quintetto biancorosso viene fermato nelle sue offensive da Gnata, ma mette a segno un uno-due nel giro di tre minuti, che cambia il volto alla partita: carica i grossetani e deprime i lucchesi. Al 14’ Barbieri brinda al primo centro stagionale, su un bellissimo assist di Francisco Barragan e al 17’ arriva il raddoppio: Barragan da dietro la porta vede libero Joaquin Vargas, dimenticato dai rossoblù locali, che non lascia campo a Gnata. Negli ultimi minuti della prima parte di gara il Forte dei Marmi avanza il baricentro ma i rischi per la porta difesa da Scarso sono veramente pochi.

Nella ripresa parte bene il Forte, ma Lopez e Duhalde vengono fermati da Scarso. Su un ribaltamento di fronte, la difesa di casa toglie la pallina a Sillero. Al 3’ la più grande occasione della gara per il team di Roberto Crudeli, che colpisce un palo sul tiro di Duhalde. I fortemarmini sono vivaci, ma Grosseto controlla bene e al 6’, per un atterramento in area di Sillero, si guadagna un rigore che Barragan spedisce addosso a Gnata. Un minuto dopo un tiro di Ballestrero, che passa sotto le gambe di Scarso, permette al Forte dei Marmi di dimezzare il ritardo. Il Grosseto prova ad allungare con un bel tiro di Barbieri, parato da Gnata; al 13’ Scarso ferma con il casco la conclusione di Ballestrero. Con il passare dei minuti il Forte dei Marmi aumenta la pressione con Lopez, Bozzetto e Ballestrero, ma tiene bene la retroguardia maremmana. A 4’30 dalla fine Barragan fallisce in contropiede il colpo del ko e nel cambio di campo rischia di subire il pareggio, ma Scarso ferma la punizione di prima battuta da Duhalde. Il Forte dei Marmi a questo punto si riversa nell’area grossetana, ma Scarso con alcuni grandi interventi riesce a portare a casa un successo davvero importante.

Nell’altro incontro del sabato, la Blue Factor ha vinto per 8-3 a Breganze.

Forte dei Marmi-Circolo Pattinatori Grosseto 1-2



FORTE DEI MARMI: Gnata, Ciupi; Lopez, Duhalde, Checchetto, Cacciaguerra, Bozzetto, Raffaelli, Giovannelli, Ballestrero. All. Roberto Crudeli.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Luca Molli, Cristian Parolin.

RETI: nel p.t. 13’13 Barbieri, 16’29 Vargas; nel s.t. 6’15 Ballestrero



