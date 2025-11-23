Blue Factor, vittoria d’autorità a Breganze: finisce 8-3

Prestazione solida e corale: Castiglione sempre in controllo e mai davvero in difficoltà. (Nella Foto cover Stefano Dal Santo (Hockey Breganze) ed Alberto Cabiddu (Blue Factor Castiglione) - Credit Photo Studio Stella)

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor centra la seconda vittoria in campionato: nell’ottava giornata di A1 espunga il pala Ferrarin e batte il Breganze per 8-3. Una vittoria netta, alla fine mai in discussione, con i maremmani subito pronti a riscattare la sconfitta subita nel derby con il Follonica. Già al primo minuto biancocelesti in vantaggio: Cabiddu imposta il contropiede e offre al “gemello” Maldini una pallina perfetta sul secondo palo che chiede solo di essere insaccata, 1-0. Il Breganze cerca di fare la partita con Saitta sempre superlativo, ma quando il Castiglione attacca fa male. Al 6’ Cabiddu taglia da sinistra e al limite bombarda imparabilmente, 2-0.

Nel finale di tempo il Castiglione cala il tris. Da destra Lasorsa mette in mezzo, forse Cabiddu o un difensore toccano la pallina che scavalca il portiere, 3-0. C’è tempo per un blu a Pietro Agostini che aggancia Cabiddu, con i biancocelesti che però non riescono a sfruttare la superiorità. Nella ripresa il Castiglione controlla e il Breganze non riesce a combinare granchè. All’8’ ancora un blu a Costenaro che abbatte Lasorsa alla sponda. Anche in questo caso i rossoneri si difendono bene e non subiscono gol. Nulla però possono fare i ragazzi di Thiella all’11’: Escobar da destra mette sul secondo palo, e Lasorsa dietro a Dal Santo ci mette la stecca e inganna tutti, infilando il 4-0. Gara virtualmente chiusa. Da questo momento il Breganze cede di schianto, e il Castiglione allunga. Cabella innesca il contropiede e serve sul secondo palo Guarguaglini, con Tagliapitera che non trattiene, 5-0. Maldini recupera un rimbalzo e offre ancora a Guarguaglini, sempre sul sec ondo palo l’assist per la doppietta e il 6-0. Negli ultimi 5’ succede di tutto con 5 gol. L’ex Cp Grosseto Cairo approfitta di una corta respinta e mette dentro il 6-1. Pochi secondi e sul 10° fallo maremmano va sul dischetto ancora Cairo: Saitta, super, sull’avanzamento dello spagnolo gli dice di no. Ancora pochi secondi e arriva il 10° fallo del Breganze. Escobar in avanzamento scarta Tagliapietro e con un magnifico alza e schiaccia fa 7-1. Lasorsa impegna il portiere e sul rimbalzo Cabiddu fa 8-1. Il Breganze rende meno amara la serata: Nicola Agostini si toglie la soddisfazione di segnare il primo gol in serie A1, da destra in area batte il portiere e poi è Pietro Agostini al volo da sinistra a infila il definitivo 8-3.

