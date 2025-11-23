Blue Factor, sconfitta di misura in Coppa Italia: 5-4 nel derby. Bene l’U17 e travolgente l’U15

Il Castiglione cede 5-4 nell’ultima di Coppa Italia. L’under 17 sbanca Viareggio 5-0. E l’under 15 vince largo a Siena 16-2

Castiglione della Pescaia: Sconfitta indolore per la squadra di A2 della Blue Factor: nell’atto conclusivo della Coppa Italia il Castiglione cede all’Iren Follonica per 5-4. Partita dai due volti: Follonica avanti nel primo tempo con i gol di fabbri e Saitta e sul 3-0 ad inizio ripresa con Galgani. Il castiglione accorcia con Faelli, ma i padroni di casa allungano fino al 5-1 ancora con Galgani e Saitta. La Bleu Factor si scuote e tenta una clamorosa rimonta. Nerozzi realizza un rigore, e Filippo Montauti la punizione di prima. Faelli fa 5-4 ma non c’è più tempo. Sabato prossimo scatta il campionato di A2 girone B e la Blue Factor esordisce in trasferta a Viareggio contro i Pumas.

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione 5-4

IREN FOLLONICA: Mattia Andreoni, (Elia Riva); Filippo Galgani, Enrico Burroni, Alessandro Agresti, Edoardo Fabbri, Gabriele Talarico, Luca Esposto, Alessandro Saitta, Marco Premoli. All. Carlo Gucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Filippo Agresti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (2-0) 5’02 Fabbri (F), 9’04 Saitta (F); st 4’55 Galgani (F), 7’04 Faelli (C), 17’04 Galgani (F), 17’55 Saitta (F), 18’29 rig. Nerozzi (C), 18’38 pp F.Montauti (F), 23’18 Faelli (C).

Under 17: Lo Scoiattolo dilaga a Viareggio

Vittoria per la squadra under 17 Lo Scoiattolo, nel sesto turno del campionato. I biancocelesti hanno comandato le operazioni fin dall’inizio con la doppietta di Filippo Agresti che ha portato avanti il Castiglione alla fine del primo tempo. Nella ripresa i maremmani segnano subito il rigore con Diego Bracali e poi ancora nel finale arrotondano con le reti di Turbanti e ancora Bracali per il 5-0.

U17: Cgc Viareggio-Lo Scoiattolo Castiglione 0-5

CGC VIAREGGIO: Sebastian Rosi, (Gabriele Consiglio); Samuele Vanni, Nicolas Vellutini, Matteo Triola, Daniel Pelliccia, Michele Zurolo, Edoardo Caravano, Giulio Medi, Paolo Chimenti. All. Matteo Giorgi.

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele De Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Massimo Stoluto, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti (Foto1) , Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

RETI: pt (0-2) 16’19 e 17’36 Agresti (C); st 1’56 rig. D.Bracali (C), 15’11 Turbanti (C), 18’56 D.Bracali (C).





Under 15: goleada a Siena, Castiglione La Scala a punteggio pieno

Senza storia il testa-coda in under 15. A Siena il Castiglione La Scala non fa sconti al fanalino di coda e s’impone alla fine per 16-2. Gara che nel primo tempo è decisamente più combattuta anche se i biancocelesti scappano via fino al 5-0 con il gol del bianconeri che chiede il primo tempo. Nella ripresa man mano il Castiglione allunga fino al 16-2. In gol con un poker personale Sforzi e Giabbani e poi doppiette per bagnoli, Pucillo, Bacci e Stoluto. La Scala solitario in testa alla classifica a punteggio pieno.

U15: Siena-La Scala Castiglione 2-16

SIENA: Tiago Rino Fratagnoli; Leonardo Lazzeretti, Tommaso Distefano, Francesco Rossi, Leonardo Mattii, Duccio Pedrotti. All. Marco Mantovani.

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi (foto 2) , Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

RETI: pt (1-5) 1’05 Sforzi (C), 5’02 Giabbani (C), 12’43 Pucillo (C), 14’10 e 15'06 Bagnoli (C), 12’19 Pedretti (S); st 1’51 Sforzi (C), 2’45 rig. e 4’31 Giabbani (C), 5’34 Pucillo (C), 7’08 Giabbani (C), 12’46 Bacci (C), 13’00 e 15’05 Sforzi (C), 15’30 Bacci (C), 18’31 e 19’ 07 Stoluto (C), 19’31 Rossi (S).



