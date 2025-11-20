Cinquanta studenti in pista, giornata di sport e valori per l’IC “Ettore Sacconi” al campo di atletica Tarquinia

Tarquinia: Una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori educativi quella vissuta dagli studenti dell’IC “Ettore Sacconi” presso il campo di atletica di Tarquinia. Cinquanta ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado si sono sfidati il 18 novembre nelle gare di corsa sui 60 metri, misurando velocità, impegno e spirito competitivo.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Atletica ’90 Tarquinia e coordinata dagli insegnanti di educazione fisica Simone Tifi e Sara Patarchi, che hanno guidato i giovani atleti in un’esperienza formativa e sportiva. La manifestazione ha rappresentato molto più di una semplice competizione: è stata un’occasione per promuovere valori fondamentali come il rispetto dell’avversario, la solidarietà e la capacità stare insieme e fare gruppo.

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, sostenendosi a vicenda e dimostrando quanto lo sport possa diventare uno strumento efficace per favorire la crescita personale e sociale. La giornata si è conclusa tra sorrisi, applausi e la soddisfazione di aver vissuto un’esperienza significativa, capace di unire divertimento, movimento e valori positivi. L’IC “Ettore Sacconi” conferma così il proprio impegno nella promozione di iniziative che integrano sport ed educazione.



