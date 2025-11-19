La Pro soccer lab tra le 40 partecipanti al torneo regionale “Gala Toscana”

Una manifestazione dedicata alla categoria Esordienti under 13 che partirà il prossimo mese e si giocherà su diversi campi di tutta la Toscana

Grosseto: La Pro soccer lab sarà una delle 40 squadre partecipanti al torneo regionale “Gala Toscana esordienti Mc Donalds” che si giocherà dal prossimo gennaio e vedrà le squadre partecipanti di tutta la Toscana affrontarsi su vari campi, selezionati dall’organizzazione. Un torneo prestigioso, giunto alla 26° edizione, che l’organizzazione ha dedicato alla memoria di Ariella Dell’Innocenti e che sarà diviso in due parti: la prima a gironi con la fase eliminatoria, che consisterà in cinque giornate con quattro partite per ogni squadra, fino ad arrivare alla fase finale.

La Pro soccer lab parteciperà, dunque, con la formazione degli Esordienti under 13 allenati da Roberto Picardi e da Federico Draghi.

“Abbiamo accettato con grande felicità l’invito da parte dell’organizzazione – spiega Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab e allenatore degli under 13 – e non vediamo l’ora di cominciare questa avventura che, speriamo, sarà lunga e ci permetterà di crescere ancora. I nostri ragazzi stanno continuando un percorso di crescita che, grazie al confronto con altre realtà ed eventi di questa portata, non potrà far altro che migliorarli come gruppo e come singoli giocatori”.

Nella prima parte eliminatoria, la società maremmana è stata sorteggiata nel “Girone 7”, insieme allo Scandicci, al Pietrasanta, allo Zenith Prato e all’Affrico. Anche quest’anno parteciperanno al torneo tutte e dieci le province della Toscana e proprio la Pro soccer lab sarà una delle novità, essendo stata invitata come realtà emergente del calcio giovanile della provincia di Grosseto.

Per info sul torneo, sugli eventi della stagione e sulla scuola calcio neroverde è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it oppure la pagine Facebook, il profilo Instagram o quello Tik Tok.