Castel del Piano, torna la vita (sportiva) nel Palazzetto

Castel del Piano: Il palazzetto ha riaperto le porte: torna ad essere un bello spazio dove i ragazzi di Castel del Piano e non solo possono fare sport.

“Far funzionare di nuovo il Palazzetto – commenta Ludovico Bartolommei, assessore allo sport del Comune – è un risultato importante per la nostra comunità, in particolare per la parte più giovane che ritrova così un luogo per formarsi e crescere. Stiamo lavorando per riqualificare la struttura in maniera tale che possa raggiungere il 100% della fruibilità e possa accogliere anche competizioni sportive, dopo un'estate sold out sono felice di avere per questo inverno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì la struttura impegnata con urla e sorrisi dei ragazzi.”

La pallavolo, il judo e il taekwondo sono stati i primi a popolare la nostra struttura e, per la pallavolo, il grande favore e bisogno ha fatto in modo che in pochissimi giorni siano oltre 20 i ragazzi che partecipano.

Il Comune ha messo a disposizione lo spazio anche per il basket Arcidosso.