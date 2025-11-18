Sport: La stagione in Bike Park si è conclusa alla grande sull’Amiata

Amiata: “È stata un’estate intensa, piena di eventi, corsi, giornate di riding, tante novità, risate e divertimento che l’hanno resa semplicemente indimenticabile. La Bike School Amiata Freeride è sempre attiva con nuovi corsi MTB fuori sede pronti a partire.

Infatti, dopo il corso che abbiamo organizzato a Massa Vecchia per l’End of Season, che ha riscosso un super successo, abbiamo in programma due nuovi appuntamenti per affinare la tecnica, divertirsi e continuare a migliorare anche fuori dal park. Oltre ai corsi, la nostra Bike School resta sempre operativa con lezioni private, coaching personalizzato e tour guidati in ogni periodo dell’anno. Perfetti per chi vuole migliorare la tecnica o scoprire nuovi trail insieme ai nostri maestri qualificati”, conclude Bike School Amiata Freeride.

Per info e prenotazioni puoi contattare la segreteria: prenorazioni.amfr@gmail.com - Tel 3387792525



