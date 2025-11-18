Al via la presentazione del Team Campionato Uisp 2025/2026 di pallavolo Grosseto

Ancora una volta il Palazzetto Azzurri è stato palcoscenico di festa dando il via alla stagione 2025-2026 dei Campionati UISP che vede in prima linea ben 5 squadre di Pallavolo Grosseto

Grosseto: Durante l’evento sono stati consegnati simbolicamente, ai capitani, i rispettivi completi da gara, permettendo ai presenti di conoscere le divise che verranno indossate nelle partite ufficiali. Presenti, oltre alla ragazze che compongono le squadre, anche le famiglie delle atlete che, in più occasioni, hanno omaggiato con applausi le proprie beniamine, facendo respirare nel Palazzetto un clima di grande festa e sensazioni positive.

L’evento è stato gestito e moderato dal nostro Speaker ufficiale Livio (che ringraziamo) che ha presentato le squadre e ogni singola atleta a disposizione dei Coach Maurizio Natalini, Leonello Corridori e Valentina Corsetti.

Al termine della presentazione ufficiale è stato proiettato un filmato, realizzato ad hoc dal nostro Luca Sansone (che ringraziamo) con lo scopo di omaggiare e gratificare l’impegno di ogni singola atleta.

Per l’occasione, la Società ha offerto un ricco buffet a tutti i convenuti.

I Team presentati sono: L’under 14, allenata da Leonello Corridori, in collaborazione con Giulia Lenzini, coordinati dal Dirigente di riferimento, Silvia Gori; l’under 16 Rossa allenata da Valentina Corsetti e coordinati dal Dirigente di riferimento Maddalena Fortunati; l’under 16 Nera allenata da Maurizio Natalini e coordinati dal Dirigente di riferimento Alessandro Iodice; l’under 18 Pallavolo Grosseto allenata da Valentina Corsetti e coordinati dal Dirigente di riferimento Serena Torri ed infine l’under 18 “Giorgio Peri Grosseto” allenata da Maurizio Natalini, in collaborazione con il suo secondo, Alice Martini e coordinati dal Dirigente di riferimento Luca Colombini.

A dare lustro alla presentazione erano presenti anche il Tecnico della nostra Serie C e Direttore Tecnico della Società, Coach Elisabetta Alberti, il Direttore Tecnico del settore S3, Coach Federica Brizzi e il Tecnico S3 Simona Faragli.

Un grazie di cuore va ad Andre Delli Castelli che ha curato tutta l’organizzazione, a Davide Vegni che ha ripreso tutto l’evento, a Luca Sansone per il clip e le foto ed infine ma non per importanza al MAIN SPONSOR Giorgio Peri private Banker FIDEURAM per l’aiuto concreto e tangibile che da questa Stagione accompagna anche tutto il Settore UISP!

Che si aprino le danze… Buon Campionato a tutti!











