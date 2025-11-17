Mtb, Coppa Toscana: Annunciato nuovo calendario

Prato: Anche quest’anno il Circolo Ricreativo di Coiano a Prato ha ospitato le premiazioni finali della Coppa Toscana Mtb. Un pomeriggio magico, tra la consegna dei premi guadagnati nel corso della lunga stagione iniziata a marzo e conclusa agonisticamente a ottobre inoltrato, attraverso dieci prove. Gli organizzatori hanno fatto il punto sulla stagione e sullo sviluppo della challenge che è da tanti anni un caposaldo nel calendario nazionale, accogliendo nelle sue prove biker da tutta Italia.

La maggiore curiosità era per l’annuncio della nuova stagione del circuito, la prima senza quella che per tanti anni è stata una delle colonne portanti, la GF del Castello di Monteriggioni che dopo 33 edizioni chiude a malincuore i battenti essendo venute a mancare le basi della sua effettuazione. Il programma di gare del 2026 resta però ancorato a 10 prove, con 2 new entry.

Si comincerà l’8 marzo e sicuramente l’abbinamento con la Giornata Internazionale della Donna darà alla Bacialla Bike di Terontola (AR) un sapore del tutto particolare. Rivincita tre settimane dopo, il 29, con la Granfondo dell’Argentario a Porto Santo Stefano (GR). Ad aprile due sfide a distanza di una settimana, il 12 la Sinalunga Bike nel Senese e il 19 la GF Da Piazza a Piazza a Prato.

Due gare anche a maggio e in questo caso sono due sfide internazionali UCI alle quali saranno presenti anche le grandi stelle del panorama mondiale: il 9 maggio la Capoliveri Legend Cup all’Isola d’Elba e il 17 la Costa degli Etruschi Epic a Marina di Bibbona, restando sempre nella provincia livornese. A giugno, il 21, chiusura della prima parte della stagione con la prima new entry Marathon Città di Poppi (AR).

Si riprenderà ad agosto, il 30, sempre nell’Aretino con la Straccabike di Pratovecchio. Il 6 settembre la seconda novità di questa stagione con il lancio della Granfondo di Pinocchio, nata dall’omonima Randonnée che si disputerà a Montecarlo di Lucca. Chiusura come sempre affidata alla prova di Bibbiena (AR), la Casentino Bike vero appuntamento di fine anno per tanti biker, che si svolgerà il 4 ottobre.

Con le premiazioni è partita anche la grande campagna abbonamenti, proponendo un prezzo scontatissimo fino al prossimo 31 gennaio: 225 euro per prendere parte alle 10 prove del calendario, poi il prezzo salirà a 250 euro. Un costo pressoché irrisorio per entrare a far parte di un gruppo che fa della fatica e del divertimento su due ruote il leif motiv di un’intera stagione.



