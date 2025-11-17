Hockey A1, la Blue Factor sconfitta nel derby

Castiglione della Pescaia: Pubblico delle grandi occasioni al palasport castiglionese e la partita ha regalato emozioni infinite. Nel Castiglione non c’è Brunelli, nel Follonica recuperato Fantozzi e Davide Banini in attesa di diventare padre che ha comunque voluto scendere in pista.





Pronti via e il Follonica sembra non pervenuto. Dopo 100 secondi Davide Banini abbatte Escobar e si prende il blu. Il Castiglione sfrutta il power play alla grande: Maldini rasoterra da sinistra e Escobar sul secondo palo sull’assist di Lasorsa portano avanti i “pesciaioli” sul 2-0. Al 6’ doppio blu a Vega e Cabiddu e in tre contro tre, Maldini spara centralmente e il tocco di Lasorsa inganna Mugnaini per il 3-0. Anche i padroni di casa rimangono in tre per il blu a Cabiddu, aggancio a Francesco Banini, senza subire però nessun gol, grazie anche alle parate di Saitta. Al 17’ Cabiddu taglia ancora la pista e il tiro dal limite supera nuovamente Mugnaini, 4-0. 40 secondi e contropiede fulminante con Esquibel per Lasorsa che lo imbecca sul secondo palo solissimo per il 5-0. La cannonata da fuori di Francesco Banini sembra un episodio, invece il Follonica incomincia una clamorosa rimonta. Fantozzi da sinistra infila un diagonale che vale il 5-2 e manda le squadre al riposo.





Ad inizio ripresa subito in rete nuovamente Francesco Banini con il tocco decisivo di Escobar che sulla linea non riesce a rinviare, 5-3. La Blue Factor ritorna in attacco: Escobar serve Lasorsa che offre sul secondo palo a Cabiddu: la pallina sembra ampiamente aver battuto Mugnaini, ma l’arbitro fa proseguire fra le proteste locali. Allora ci pensa Francesco Banini: su assist di Davide penetra in area e fa secco Saitta, poi su un intervento su Cabiddu permette la ripartenza al Follonica e Dadda serve a Francesco la pallina che vale il 5-5. Il Castiglione sbanda e Vega recupera una sfera vagante dietro porta e infila l’angolino basso, 6-5. Non è finita perché su rigore, fallo di Lasorsa su Francesco Banini, Fantozzi mette dentro il 7-5 e quasi a fil di sirena Davide Banini sigilla l’8-5.





Blue Factor Castiglione-Innocenti Costruzioni Follonica 5-8

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA: Marco Mugnaini, (Alessandro Rubega); Davide Banini, Federico Pagnini, Lorenzo Pascual Tussedo, Francesco Banini, Marcos Oscar Vega, Andrea Fantozzi, Adriano Maggi, Claudio Bracali. All. Sergio Alberto Chacim Beja da Graca Silva.

ARBITRI: Joseph Silecchia e Francesco Stallone di Giovinazzo.

RETI: pt (5-2) 2’24 Maldini (C), 2’56 Escobar (C), 8’30 Lasorsa (C), 17’40 Cabiddu (C), 6’40 Esquibel (C), 21’42 F.Banini (F), 22’34 Fantozzi (F); st 0’21”, 10’37 e 19’31 F.Banini (F), 21’29 Vega (F), 22’15 rig. Fantozzi (F), 24’47 D.Banini (F).



