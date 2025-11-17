Boxe: Prosegue molto bene l'attività agonistica della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini sede di Follonica

Grosseto: Ai recenti Campionati Italiani Under 15, Roseto degli Abruzzi, l' atleta Daniel Antonio Marciano ha gareggiato nella categoria 66 kg affrontando al primo turno Sante Spinelli (Marche), pugile più esperto con 9 match all’attivo, mentre Daniel ne contava solo 2.

Nonostante il divario di esperienza, Daniel ha disputato un ottimo incontro, dimostrando carattere e capacità tecniche. La sconfitta è arrivata solo dopo la bout review, ma la prestazione rimane molto positiva e incoraggiante per il suo percorso sportivo. L'atleta è allenato dai tecnici Luigi Forni e Federico Duranti.

Soddisfatto dell'ottima prestazione il presidente della Pugilistica Grossetana, Fabrizio Corsini , complimentandosi con il giovanissimo ragazzo e soprattutto per il buon lavoro che stanno facendo i tecnici nella sede del Golfo.



