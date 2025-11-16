Pumas corsari al Casa Mora: 2-1 sulla Blue Factor

Castiglione della Pescaia: Come all’andata la Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio batte con il minimo scarto la Blue Factor, questa volta per 2-1. Al Casa Mora nell’ottavo turno di Coppa Italia di serie A2 tra Castiglione e versiliesi è stata battaglia, anche se ormai la partita valeva solo per le statistiche e l’orgoglio, con il girone dominato dal Roller Matera. Portieri sugli scudi: Bussotti per i maremmani e Maggi per i Pumas. Le polveri si accendono nella ripresa. Dopo 5’ un rigore dubbio per il Viareggio manda sul dischetto Marchetti, Bussotti gli dice di no e sventa. Tre minuti e sul veloce contropiede a finalizzare sul secondo palo è Olivieri che porta in vantaggio i Pumas. Il Castiglione reagisce e ci pensa Piro da destra buca Maggi per l’1-1. A rompere di nuovo l’equilibrio il decimo fallo biancoceleste: da tiro libero in avanzamento Carrieri mette dentro il 2-1. Nel finale dopo il blu a Carrieri, il Castiglione tenta in tutti i modi di pareggiare ma Maggi sventa.

Blue Factor Castiglione-Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio 1-2



BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

NOVA MEDICEA PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Ernesto Maggi, (Gabriel Dal Torrione); Francesco Carrieri, Matteo Marchetti, Francesco Poletti, Simone Bigatti, Lorenzo Cortesi, Nicholas Pezzini, Samuele Barsaglini, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Francesco Marra di Salerno.

Pesante sconfitta la l’under 23 della Blue Factor sulla pista del “vecchio mercato”: il Sarzana supera nettamente il Castiglione per 11-1. Una partita che ha visto l’argentino dei liguri Manrique Esquibel mettere subito a segno una tripletta (alla fine i suoi gol saranno 5) che ha messo in discesa la sfida. Il gol di Filippo Montauti in superiorità numerica ridava qualche speranza ai maremmani, con l spagnolo Munne che a fil di sirena metteva dentro il 4-1 che mandava le squadre al riposo. Nella ripresa Manrique segnava altri due gol e sul 7-1 di Andreani, per proteste veniva espulso con il cartellino rosso Filippo Montauti. Il Sarzana dilagava: tre gol di Vanello, uno di Farina e di Andreani che chiudevano i conti sull’11-1.

U23, Sarzana-Blue Factor Castiglione 11-1



SARZANA: Alessandro Grossi, (Cristian Grossi); Santiago Marcelo Manrique Esquibel, Giampiero Andreani, Carlo Vanello, Lorenzo Angeletti, Jan Munne Mas, Kevin Farina, Alessio Lavagetti, Federico Lagomarsini. All. Sergio Festa,

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Filippo Montauti, Lorenzo Turbanti, Brando Santoni, Filippo Agresti, Federico Asta, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (4-1) 2’07, 8’00 e 15’09 Manrique (S), 23’17 F.Montauti (C), 24’59 Munne (S) st 3’48 e 4’25 Manrique (S), 10’16 Andreani (S), 14’12 Vanello (S), 16’25 Farina (S), 21’54 Farina (S), 22’28 Andreani (S).

Note: espulsione definitiva per F.Montauti.



