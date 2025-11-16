Colpo di mercato per la Pallavolo Grosseto Serie C Giorgio Peri

Grosseto: Il DS Vito di Giovanna realizza un altro colpo sul mercato mettendo sotto contratto per la Pallavolo Grosseto Carol Pacube.

“Sinceramente non è stato molto difficile - ha dichiarato Vito di Giovanna -, appena l’ho chiamata, ho percepito si da subito la voglia di rimettersi in gioco da parte di una professionista come Lei e il resto è venuto da sé”.

Anche il Tecnico della Serie C Giorgio Peri, Elisabetta Alberti ha così commentato: “L’arrivo di Carol è un sospiro di sollievo. È stata una sensazione immediata, è entrata in palestra e ho visto la squadra diversa, più consapevole. Credo che sia il giocatore che porterà la freddezza sportiva e la lucidità che a volte ci mancano. Un giocatore che può fidarsi del suo istinto e della sua tecnica, sarà sicuramente di ispirazione per le più giovani”.

La Società dà un caloroso benvenuto a Carol Pacube.



