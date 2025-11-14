Ultimo dei quattro incontri di formazione sportiva proposti dall’Agenzia per lo Sport per tutte le associazioni della fascia costiera

Venerdì 21 novembre alle 18 a Villa Pertusati si parla dell’introduzione al nuovo regime Iva

Rosignano: Ultima tappa del nuovo ciclo di incontri formativi proposto dall’Agenzia per lo Sport Rosignano, con il patrocinio del Coni e dei Comuni di Rosignano e Livorno, che hanno visto alternarsi dirigenti sportivi nazionali, commercialisti specializzati nel settore sportivo, formatori nazionali del Coni e avvocati dello sport. Gli incontri sono rivolti a tutte le associazioni sportive della fascia costiera, affiliate o non affiliate all’Agenzia.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 21 novembre, dalle 18 alle 19.30 a Villa Pertusati a Rosignano Marittimo quando si parlerà dell’introduzione al nuovo regime Iva per asd e ssd con il dottore commercialista Francesco Bottoni introdotto da Andrea Leonardi.

“Abbiamo destinato l'ultimo incontro formativo all'argomento dell'introduzione del nuovo regime Iva che, salvo nuove deroghe, partirà dal 1 gennaio 2026. Nel corso della sessione - spiega Andrea Leonardi dell’Agenzia per lo Sport - parleremo di argomenti operativi sulla gestione dello stesso nuovo regime, dall’esclusione all’esenzione che comporterà importanti conseguenze contabili e amministrative nel flusso di lavoro gestionale. Proprio perché i settori amministrativi dello sport necessitano di sempre nuove competenze da parte dei dirigenti sportivi, non abbiamo dubbi che, come i precedenti, anche questo ultimo incontro saprà infondere altrettanta consapevolezza e fiducia”.

Per info e iscrizioni (entro il 17 novembre): rosignanosport@gmail.com.

foto di repertorio