Hockey A1: torna il derby delle Collacchie: la Blue Factor al Casa Mora ospita il Follonica

Le ultime sfide in A1 risalgono alla stagione 2008-09 con due successi di misura per la squadra del Golfo. In A2 sabato i biancocelesti ospitano i Pumas Viareggio. Stasera l’under 23 gioca a Sarzana

Castiglione della Pescaia: Torna il derby delle Collacchie in A1: al Casa Mora, domenica alle 18 arbitri Joseph Silecchia e Francesco Stallone di Giovinazzo, la Blue Fcator attende l’Innocenti Costruzioni Follonica. In passato tante sfide hanno caratterizzato i campionati con partite leggendarie. Gli ultimi campionati di serie A1 che hanno visto “pesciaioli” e “goraioli” affrontarsi risalgono alle stagioni 2007-08 e 2008-09. Nel primo caso c’era sempre la squadra degli immarcabili in riva al golfo (che vinsero il campionato con Massimo Mariotti in panchina), e nei quarti di finale di Coppa Italia il Castiglione targato Ciabatti Legnami allenato da Federico Paghi compì una vera impresa espugnando il Capannino, sede del preliminare, per 5-4 (gol castiglionesi con l’autorete di Enrico Mariotti, doppietta di Festa e reti di Pericoli e Ferrer); il Castiglione fu poi eliminato con due pari, 1-1 con l’H.Lodi e 2-2 contro l’Amatori Lodi e una vittoria 3-2 al Valdagno, nel concentramento di Lodi. In campionato due nette vittorie del Follonica: 8-4 al Casa Mora in diretta televisiva (in rete nei biancocelesti anche Bracali) e 7-2 al ritorno (ancora un gol di Bracali). Nel 2008-09 ancora due vittorie del Follonica, ma entrambe con il minimo scarto: 4-3 a Follonica (in rete sempre Bracali) e 5-4 al ritorno al Casa Mora. Quel campionato vide chiudere al primo posto ancora il Follonica con 61 punti, mentre il Castiglione finì nono a quota 27 punti (s’era qualificato addirittura per la Coppa Cers, ma i lavori al Casa Mora fecero desistere la società a rinunciare al campionato e a ripartire dalla serie B).

«Tornare a espirare l’aria di un derby fra Castiglione e Follonica nella massima serie sarà comunque un’emozione – ha detto il tecnico dei biancocelesti castiglionesi Massimo Bracali – e mi aspetto una bella partita, combattuta e intensa. Il Follonica di Sergio Silva ha certamente più esperienza di noi e sappiamo che dovremo scendere in pista con la giusta determinazione e concentrazione».





Tanti gli ex, soprattutto nel Castiglione con Saitta, Irace, Brunelli, Lasorsa, Cabella, Maldini e Cabiddu. Ma anche Federico Pagnini nel Follonica che ha giocato una stagione in A2 a Castiglione nel 2010-11 realizzando ben 24 gol in campionato.

In serie A2 per la Coppa Italia la Blue Factor ospita al Casa Mora, sabato alle 19, la Nova Medicea Viareggio per l’ottavo turno. I giochi sono già fatti con il Roller Matera che ha dominato il girone chiudendo a punteggio pieno. All’andata alla fine i viareggini s’imposero per 3-2.

Fermi i campionati giovanili per i Promoter in pista l’under 23 che gioca questo venerdì a Sarzana.