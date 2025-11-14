CP Grosseto, è l'ora della svolta: L'Azzurra Novara per dare il via alla risalita in classifica

Mariotti suona la carica: "Inizia per noi un cammino diverso, affrontiamo squadre al nostro livello. Umiltà e determinazione per centrare la seconda vittoria e lanciare l'assalto alle Final Eight di Coppa Italia."

Grosseto: Per il Circolo Pattinatori Grosseto inizia sabato sera (inizio alle 20,45), sulla pista amica di via Mercurio, un nuovo campionato. Concluso il ciclo terribile con un altro episodio molto discutibile (il 10º fallo fischiato ai biancorossi che ha consentito al Valdagno di aggiudicarsi la partita con un tiro diretto), che ha tenuto la scena per tutta la settimana, i ragazzi di Massimo Mariotti si confrontano l’Azzurra Novara, nel primo di sette incontri che, sulla carta, dovrebbero consentire una risalita importante in classifica. Saavedra e compagni, nelle prime sei giornate si sono trovati di fronte cinque dei primi sette quintetti in graduatoria. Contro il quintetto piemontese che ha tre punti in classifica (due in meno dei padroni di casa), il Grosseto, che è in una condizione di forma ottimale, dopo le grandi prestazioni contro l’Ubroker Bassano e la Bcc Centropadana Lodi in casa e a Valdagno in trasferta, cercherà di mettere in tasca la seconda vittoria del campionato e dare il via a una striscia di risultati positivi che può, questo è l'obiettivo, portare nuovamente i colori grossetani ai primi otto posti del girone di andata che valgono il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Quella dell’Hockey Novara, che ha come portiere l’ex biancorosso Filippo Fongaro, non è una formazione da sottovalutare ma con la grinta e la determinazione viste nelle ultime settimane il Circolo Pattinatori può aspirare sicuramente a un successo importante, alla vigilia di due derby fondamentali, la prossima settimana a Forte dei Marmi e in casa, alla pista Mario Parri, con il Follonica Innocenti Costruzioni.

«Inizia per noi un cammino diverso, leggermente più leggero – sottolinea l’allenatore Massimo Mariotti – finora abbiamo affrontato cinque delle squadre che andranno ai primi sei posti. Da sabato sera, tolto il Trissino, affrontiamo squadre che sulla sono al nostro livello, non hanno i valori di quelle delle ultime settimane.

Se riusciremo a mantenere umiltà, determinazione – aggiunge il mister del Grosseto - potremo ottenere qualche buon risultato, a cominciare dalla gara con il Novara. Però attenzione ai piemontesi. Tolto il secondo tempo a Castiglione, hanno giocato alla pari con tutte e per lunghi tratti è stato in parità con il Bassano. Tataranni ha un gruppo di giocatori, da prendere con le molle».

«Ottenere dei risultati ti dà autostima – dice ancora “Mister Hockey” – di lavorare con la testa più libera. Quando trovi partite che in partenza ti vedono sfavorito hai forse meno pressione. Ora dobbiamo essere più bravi, senza farci prendere dall’ansia e mantenere la condizione attuale».

Sabato scorso gli avversari di turno, guidati da Massimo Tataranni, sono passati in vantaggio con il Bassano, ma hanno finito per cedere di fronte all’esperienza dei giallorossi veneti. Tra l’altro l’Azzurra (con la quale il Grosseto, lo scorso anno, ha vinto in casa e pareggiato fuori) dovrà fare a meno di Matteo Brusa, espulso sul finire del primo tempo con l’Ubroker.

Al completo invece il C.P. Grosseto che, come detto, cercherà di mettere a frutto la buona condizione per allungare in classifica contro una diretta concorrente per un posto nei preliminari playoff.

Nella foto Barragan, Schiavo e Scarso in azione a Valdagno (foto Giuseppe Camisulli/Fisr)



