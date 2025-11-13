Piscina di Follonica: Cuore del nuoto locale. Definito il calendario agonistico

La SSD Amatori Nuoto Follonica annuncia le date ufficiali delle manifestazioni in programma presso l'impianto, confermando la centralità della struttura come polo di riferimento per l'attività natatoria del territorio.
Follonica: La Ssd Amatori Nuoto Follonica è orgogliosa di presentare il calendario definitivo delle manifestazioni che trasformeranno la Piscina Comunale nel palcoscenico del nuoto follonichese.
Queste date non rappresentano solo un calendario di gare, ma la conferma dell'impegno della Società nel rendere l'impianto il punto di riferimento centrale per atleti, famiglie e appassionati. Follonica si conferma così un centro nevralgico per la crescita sportiva e la promozione delle discipline acquatiche.
Il calendario agonistico "in casa" vedrà i nostri atleti e le società ospiti impegnate nelle seguenti date:
Il Calendario Ufficiale degli Eventi
21 DICEMBRE 2025 Prova di Campionato Esordienti A e B
8 FEBBRAIO 2026 Prova Propaganda dedicata ai bimbi piccoli
1 MARZO 2026 13° EDIZIONE TROFEO "CITTÀ DI FOLLONICA" L'evento di punta della stagione, per cui si attendono grandi numeri.
8 MARZO 2026 Prova Propaganda dedicata ai bimbi piccoli
29 MARZO 2026 Prova di Campionato Esordienti
Invitiamo tutta la cittadinanza e gli appassionati a sostenere i nostri atleti in queste importanti giornate, che celebrano lo sport e il ruolo vitale della nostra piscina per Follonica.