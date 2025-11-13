Hockey U23, il Castiglione vince ancora

Castiglione della Pescaia: Al Casa Mora la Bleu Factor ha battuto 3-1 i ragazzi dell’Spv Viareggio. Venerdì di nuovo in pista, trasferta a Sarzana. Sconfitta l’u19 a Viareggio per 5-3 contro il Cgc.

Recuperi e impegni continui per le giovanili dell’Hc Castiglione. L’under 23 al Casa Mora ha battuto per 3-1 l’Spv Viareggio, infilando la seconda vittoria. Sconfitta invece per l’under19 al pala Barsacchi: il Cgc ha vinto per 5-3.

Al Casa Mora partita combattuta per l’under 23, con l’equilibrio che ha regnato a lungo. Il match si sblocca sul finale del primo tempo con il capitano dei biancocelesti Filippo Montauti che dopo aver ripreso un rigore parato da Mesmer, in diagonale infila l’1-0. Nella ripresa il pareggio di Cardelli, poi ancora Montauti in inferiorità numerica del Castiglione, e Santoni al termine di un contropiede velocissimo, fissano il punteggio sul 3-1.

U23, Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Brando Santoni, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Federico Paghi.

SPV VIAREGGIO: Samuel Mesmer, (Tommaso Alberto Bardi); Cristian Tomei, Lorenzo Toti, Jonas Cinquini, Leo Boecker, Mattia Bicicchi, Oscar Alberto Mora Pacheco, Filippo Cardelli, Mattia Menegatti. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-0) 24’33 F.Montauti (C); st 10’55 Cardelli (V), 17’35 F.Montauti (C), 20’15 Santoni (C).



