Coppa Toscana Mtb, arrivano le premiazioni

Firenze: Tutto pronto per le premiazioni finali della Coppa Toscana Mtb, che nel tradizionale scenario del Circolo Ricreativo di Coiano a Prato si svolgeranno sabato con inizio alle 15:30. Un pomeriggio di passaggio, per chiudere l’esperienza del 2025 premiando coloro che sono riusciti a cogliere il bersaglio e per conoscere gli appuntamenti della prossima stagione, l’ennesima della challenge più antica e persistente del calendario italiano.

Nel corso del pomeriggio verranno premiati i primi 5 delle categorie Elite e categorie femminili e i primi 7 di quelle Master maschili relativamente ai percorsi lunghi, per i tracciati di Granfondo saranno invece premiati i primi 5 di tutte le categorie maschili e le prime 3 delle femminili. Premio anche per le prime 10 società.

Andiamo quindi a vedere chi sono stati i vincitori delle varie classifiche e si presenteranno sabato per ritirare la maglia di campione 2025, iniziando dai tracciati Marathon: Rocco Capriotti (Elba Bike/JU), Valdrighi (Bottecchia/EL), Nicolò Cannugi (Gs Avis Pratovecchio/ELMT), Matteo Spinetti (Ciclissimo Bike Team/M1), Nicola Oliani (Scott Pasquini Stella Azzurrra/M2), Daniele Rossi (Arretium Team Specialized/M3), Luca Chiarini (Gs Poppi BP Motion/M4), Francesco Lorenzini (Ciclissimo Bike Team/M5), Enrico Cicerone (Donkey Bike Sinalunga/M6), Renato Papaveri (Arretium Team Specialized/M7), Stefano Salvatori (Bad Team/M8), Enrico Amadasi (Bambana Bike/M9), Federico Palleschi (Ciclissimo Bike Team/M10), Celeste Carmani (Elba Bike/DJ), Valentina Gussoni (Ciclissimo Bike Team/DE), Martina Carta (Team Maté/EWS-W1), Elena Teoni (Mtb Race Subbiano/W2-W3), Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike Team/W4-W5), Laura Papi (Team Errepi/W6-W8).

Nei percorsi Granfondo questi i vincitori: Nicola Biagioni (Giovo Team Omega 3/ELMT), Luca Pelusi (As All Sport/M1), Marco Bonini (CM2/M2), Daniele Pretini (Cicloteam Sanginese/M3), Samuele Mazzei (Freebike Casalguidi/M4), Rossano Scartabelli (Freebike Casalguidi/M5), Marco Valloreia (Neb18 Factory/M6), Silvio Rinaldini (Bassbike Team/M7), Roberto Fazzuoli (Mtb Race Subbiano/M8), Luciano Adami (CM2/M9), Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike/W4-W5), Ernestina Frosini (Biking Racing Team/W6-W8). La società vincente è la Ciclissimo Bike.

Appuntamento a sabato, con rinfresco finale per commentare il nuovo calendario e rilanciare le sfide per la prossima stagione, prendendo anche tutte le informazioni necessarie per la nuova campagna abbonamenti.

foto di repertorio