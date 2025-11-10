Coppa Italia serie B, il C.P. Grosseto limita i danni a Viareggio. I risultati delle giovanili

Grosseto: Con un bel secondo tempo, il Circolo Pattinatori Grosseto centra l’obiettivo prefissato nella gara di andata della semifinale intergirone di Coppa Italia di serie B, sulla pista dell’Hockey Viareggio. I ragazzi di Marco Zanobi, con una formazione ridotta all’osso, per le assenze contemporanee di Squarcia, Giabbani, Bardini e Montomoli, sono riusciti a limitare il passivo (7-4 il risultato finale) in modo da potersi giocare il passaggio alla finale nella gara di ritorno in programma il prossimo 23 novembre sulla pista di via Mercurio. Sotto di quattro reti a 10 minuti dalla fine del primo tempo, i biancorossi hanno innanzitutto accorciato le distanze prima dell’intervallo e nella ripresa hanno tenuto il ritardo tra i due e i tre punti, grazie alla prestazione di capitan Riccardo Bruzzi (autore di una tripletta) che, nonostante l’età, ha fatto veramente la differenza e alla rete del 4-2 firmata da Perfetti. Sorretti da Tommaso Bruni in porta, i grossetani sono così arrivati al -3 finale, nonostante uno scatenato Federico Giorgi (5 reti), che lascia aperte le speranze per il match di ritorno.

«Siamo riusciti a mettere in atto quello che abbiamo programmato - commenta l’allenatore Marco Zanobi - grazie all’ottimo comportamento di tutti i ragazzi, con un plauso particolare al cinquantenne Bruzzi, che sono riusciti a rimanere in partita fino in fondo. Ottimo veramente il secondo tempo, bravi tutti quelli che sono scesi in campo. Per la gara di ritorno, speriamo di recuperare tutti i nostri effettivi per poter effettuare il sorpasso ai versiliesi. Io ci credo, i ragazzi pure».

LE GIOVANILI. Prima sconfitta stagionale, nel campionato under 15, per la formazione A del Circolo Pattinatori Grosseto, che si è arresa (3-2) sulla pista del Capannino di Follonica, al quintetto azzurro allenato da Lorenzo Bonucci. Il Follonica è sempre stato avanti, ma i ragazzi guidati da Marco Zanobi sono sempre stati in partita: hanno risposto al gol iniziale di Donati con Edward Convertiti Mann, che ha fallito poi il tiro direttore del sorpasso. Nella ripresa i locali sono andati sul 3-1; Alexander Convertiti Mann ha accorciato le distanze, ma i follonichesi sono riusciti a portare a casa i tre punti. In classifica il Grosseto viene così superato dal Cgc Viareggio e dal Castiglione, ancora imbattuti con 18 punti.

Under 15 A: Conti, Edward Convertiti Mann (1), Tonini, Alexander Convertiti Mann (1), Boni, Sensi, Spinosa. All. Marco Zanobi.

Svanisce a tre minuti dalla fine della partita contro il Camaiore il primo risultato utile della compagine B degli under 15 del Circolo Pattinatori Grosseto, che hanno dato vita ad una bella partita contro Rotellistica Camaiore. Sotto di due reti sul finire del primo tempo, i ragazzi di Emilio Minchella sono pervenuti al pareggio con le reti di Alessandro Marinoni e di Elias Bordan e hanno poi trovato il 3-3 con Alice Sorbo, che ha trasformato una punizione di prima. Nel finale, però, Michele Zurolo ha ha regalato il successo ai versiliesi.

Under 15 B: Mori; Amerighi, Denaro, Alice Sorbo (1), Marinoni (1), Gabriele Sorbo, Bordan (1), Ugas. All. Emilio Minchella.

Il quintetto under 11 del Circolo Pattinatori Grosseto conserva invece il primo posto in classifica grazie alla netta vittoria casalinga contro la Rotellistica Camaiore, uscita sconfitta dalla pista di via Mercurio per 10-1. I piccoli talenti guidati da Stefano Paghi hanno indirizzato la gara già nella prima frazione, con la tripletta di Pietro Spinosa (autore complessivamente di sette reti) e hanno proseguito nella ripresa, con l’unico gol ospite segnato da Alessandro Motaran. Per i biancorossi è stata insomma una cavalcata vincente che ha consentito di mettere insieme la quarta vittoria di fila.

Under 11: Konarski; Galoppi (2), Mantovani, Samuele Antonelli, Matassi (1), Spinosa (7), Edoardo Antonelli. All. Stefano Paghi.7

Coppa Italia serie B, Viareggio Hockey-Cp Grosseto 7-4

VIAREGGIO: Mesmer, Gabriele Toti; Farioli, Tomei, Lorenzo Toti, Corsi, Menegatti, Pampaloni, Benedetti. All. Francesco Limena.

C.P. GROSSETO: Bruni, Saletti; Bruzzi, Civitarese, Cardi, Muntean, Giusti, Bianchi, Perfetti. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 2’06 Farioli, 6’16 Giorgi, 10’23 Benedetti, 15’18 Tomei, 18’46 Bruzzi; nel s.t. 5’33 Perfetti, 6’33 Giorgi, 9’42 Bruzzi, 14’42 Giorgi, 17’19 Giorgi, 20’09 Bruzzi.