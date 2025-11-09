Via Austria: il campo che vogliamo restituire ai ragazzi e alla città

L’ASD Maremma Social Rugby continua la sua battaglia per uno sport gratuito, inclusivo e trasparente.

Grosseto: "Da 14 al 28 Luglio il comune di Grosseto avvia una dimostrazione di interesse per l’affidamento del campo sportivo di via Austria, fra i vari reqisiti per la partecipazione il comune in maniera erronea indica come requisito l’iscrizione al “Registro Nazionale delle ASD e SSD istituito presso il CONI” erroneamente in quanto dal 30 Agosto 2022 tale registro non ha più funzioni istituzionali ma semplicemente di archivio storico per le attività effettuate prima della data di eliminazione. L’scrizione al “vecchio” registro CONI sostituito successivamente dal RASD permetta alle asd di essere riconosciute dallo stato come tali e permette fra le altre cose di poter effettuare attività con le federazioni sportive e di creare contratti sportivi per gli allenatori".

"Al termine della manifestazione di interesse e a seguito della verifica dei documenti veniamo invitati a partecipare al bando noi asd Maremma Social Rugby aps e l’asd Barbanella con il suo presidente Ciro Cirillo consigliere comunale del Partito Democratico. Dal 30 luglio al 18 di Agosto il comune dopo aver verificato che i partecipanti siano in possesso dei requisiti avvia la procedura negoziata di affidamento che termina con l’affidamento dell’impianto ad ASD Barbanella, appana ci viene comunicata la decisione non conoscendo asd Barbanella di Ciro Cirillo andiamo a cercarla sul sito del RASD (Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) senza però trovarla in quanto non era iscritta, subito contattiamo l’amministrazione comunale per chiedere spiegazioni, il comune convoca nuovamente la commissione giudicatrice e toglie l’affidamento a asd Barbanella per difetto del requisito soggettivo richiesto (iscrizione RASD) art 10.2.3 del disciplinare di gara e contemporaneamente non affida il campo nemmeno a noi in quanto “non in possesso delle capacità tecnico professionali art 10.4 nel disciplinare si richiede la dimostrazione che nel triennio 2022/24 si sia svolto almeno 12 continuativi di attività in impianti sportivi similari mentre siccome l’asd è stata costituita ad agosto 2023 manca del requisito di continuità dei tre anni” cosa assurda in quanto il requisito sono i 12 mesi di attività continuativa nei 3 anni non tre anni di attività continuativa".

"Tralasciando questo dettagli che però non ci ha permesso di aggiudicarci il campo, visto che l’art. 10.4 è superabile grazie all’avvalimento di un’altra società ausiliaria chiediamo l’aiuto dell’asd Condor81er polisportiva grosseto e ci ri presentiamo alla seconda tornata del bando sicuri di essere da soli in quanto il punto previsto dall’art.10.2.3 non prervede ausili da parte di altre società ed è motivo di esclusione. Invece il 5 Settembre l’asd Barbanella di Cirillo Ciro avvia le pratiche di iscrizione al rasd e il Comune di Grosseto contemporaneamente ripresenta per la seconda volta il bando rinvitando noi e asd Barbanella che però ancora non ha il requisito dell’iscrizione e comunque andava esclusa in quanto il 28 di luglio era sprovvista dei requisiti per partecipare".

"Il 22 Settembre si chiude la seconda tornata e nuovamente la commissione nominata dal Comune di Grosseto ri affida il campo a ASD Barbanella di Cirillo Ciro, nuovamente faccio notare che la società in questione non era ancora iscritta al RASD ad avvalorazione della mia tesi invio uno screenshot di una mail che avevamo ricevuto dal RASD il 24 Settembre a bando scaduto (22 Settembre)dove l’incaricato A.L. ci faceva sapere che ”ASD Barbanella c.f.92091320538 risulta in convalida, deve attendere che venga eseguita l’istruttoria della domanda.Nel corso dell’istruttoria la pratica verrà esaminata nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nel Regolamento e nel decreto legislativo 39/2021 art 6 punti 4 e 5.”

"Quindi anche a questo giro l’associazione non era iscritta, di tutta risposta invece di accettare l’evidenza dei fatti e chiudere questa vicenda aperta il 14 di Luglio risponde dicendo che “come previsto dall'art. 10.2.3 del Disciplinare… si richiede esplicitamente l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI e non al RASD istituito presso Sport e Salute” al quale ASD Barbanella del consigliere comunale PD si era iscritta il 5 Settembre".

"Allora facciamo notare agli sbadati che avevano commesso un errore in quanto tale registro aveva trasferito tutti i ruoli istituzionali al RASD e quindi non aveva nessun valore utile alla partecipazione del bando. Da qui non risceviamo più risposte e non riceviamo nemmeno i verbali con i punteggi e le motivazioni dell’affidamento e quindi decidiamo di richiedere l’accesso agli atti il 5 Ottobre. In cerca di risposte prendiamo un appuntamento con il sindaco di Grosseto per provare a trovare un interlocutore con il quale far valere i nostri diritti, l’incontro con il sindaco si conclude con una sua manifestazione di interesse e la promessa che ci saremo risentiti velocemente (era il 6 Ottobre) ma non ci siamo sentiti più ne con lui ne con i suoi collaboratori nonostante abbia provato a recarmi in comune, chiamare i collaboratori del sindaco e abbia inviato email".

"Ad oggi, siamo costretti a constatare che, nonostante la sequenza di errori, revoche e annullamenti, il campo è stato nuovamente affidato ad ASD Barbanella".

"Il 30 Settembre 2025, infatti, il Comune di Grosseto ha assegnato l'impianto ad ASD Barbanella, senza più risponderci. Nel frattempo, sulla piattaforma STAR, il bando è passato per la terza volta da "aggiudicato" a "non aggiudicato" per poi essere riaffidato in un clima di silenzio".

Proposte a confronto

"La nostra offerta tecnica, con l'ausilio di ASD Condor81 Polisportiva, prevedeva:

corsi gratuiti di avviamento allo sport CONI per bambini dai 4 ai 7 anni6;

corsi gratuiti per gli over 8 anni, tenuti da circa venti tecnici federali, nelle discipline del rugby, flag football, cheerleading, tiro con l'arco, pallavolo e calcio. Insieme ai Condor81er, contiamo su circa 300 tesserati dell'anno precedente.

Tutta l’attrezzatura sportiva e l’attrezzatura necessaria alla gestione di un campo sportivo (trattorini taglia erba, impianto di irrigazione, tenso strutture, ecc.) di nostra proprietà".

"La proposta tecnica di ASD Barbanella prevede corsi di calcio a ranghi ridotti dai 5 ai 10 anni e una collaborazione con "Humanity & More ETS", un ente del terzo settore con sede a Napoli che, dal sito RUNTS, non risulta avere né dipendenti, né volontari, né collaboratori. Inoltre, ASD Barbanella, iscritta al RASD solo dal 30 Settembre, indica solo 5 tesserati attivi (i membri del direttivo) e come unica disciplina praticata il calcio a 11 con la UISP".

"Per quanto riguarda l’offerta economica, noi abbiamo offerto 911 euro + IVA, superiore a quella di ASD Barbanella che è di 780 euro + IVA".

Conclusioni e Azioni Intraprese

"Concludendo, dalla sequenza degli atti emerge una persistente e chiara volontà politica di assegnare la gestione dell'impianto sportivo ad ASD Barbanella, che ha portato l’Amministrazione comunale di Grosseto a reiteratamente ammettere e riaffidare la procedura a un operatore economico (ASD Barbanella con presidente Cirillo Ciro consigliere Comunale) privo dei requisiti di legge. L’applicazione corretta delle norme avrebbe comportato l’immediata esclusione di ASD Barbanella già in sede di prima manifestazione di interesse, permettendoci di poter usufruire dell’impianto".

"Per tutelare i nostri diritti e ribadire la nostra richiesta di trasparenza, in data 31/10/2025 abbiamo presentato una segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e una al Comitato dei Garanti del PD. Stiamo inoltre valutando con i legali un possibile ricorso al TAR".

"Il nostro obiettivo resta semplice: ottenere l’affidamento di un campo per raggiungere gli scopi fondanti della nostra associazione, ovvero creare, attraverso l'attività fisica di qualità gratuita, benessere psicofisico e sociale per i nostri associati, la maggior parte dei quali sono ragazzi minorenni. Ad oggi, siamo costretti a pagare un affitto mensile per svolgere la nostra attività".

"Se volete venirci a trovare, ci alleniamo tutti i lunedì e i venerdì dalle 18:15 alle 20:30 presso il campo Bruno Zauli a Grosseto. Continueremo a chiedere trasparenza e rispetto delle regole, perché il campo di via Austria deve tornare ai cittadini, non alla politica. Speriamo grazie al buon senso e al rispetto delle regole che giustizia venga fatta".

ASD Maremma social Rugby