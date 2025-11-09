Svanisce a 68 secondi dalla fine il pareggio del Cp Grosseto sulla pista di Valdagno

Grosseto: Non basta un gran secondo tempo al Circolo Pattinatori Grosseto per uscire indenne dal campo del Why Sport Valdagno. Il quintetto di Massimo Mariotti va al riposo sotto di tre reti, ma rimette in piedi la partita con una bella rimonta, prima di subire il 4-3 finale su un tiro diretto a 68 secondi dalla conclusione della partita.

I primi minuti al Palalido sono giocati a buon ritmo, con qualche buona opportunità da entrambe le parti, con i biancorossi in maniera più pericolosa, specialmente su un tiro di Saavedra, fermato da campione dal numero 1 locale. Dopo sei minuti di gara il Grosseto si ritrova con l’uomo in meno per l’espulsione temporanea di capitan Saavedra, ma la difesa permette di far trascorrere i due minuti senza rischi e anzi il Cp si rende pericoloso con Sillero, che però scivola al momento del tiro Al 13’ il Valdagno spezza l’equilibrio: fuga dalla destra di Diquigiovanni, servizio al centro per Francesco Crocco che supera Scarso. Al 15’ Scarso dice di no alla veloce incursione di Francesco Crocco. Al 17’ Sillero viene fermato molto bene da Vieira sotto rete. Qualche istante dopo però i veneti trovano il raddoppio: Honorio serve da dietro la porta Diquigiovanni che lascia partire un diagonale dalla destra che trova l’angolo giusto per mettere la sfera alle spalle di Scarso. A quattro e mezzo dalla fine del primo tempo il Grosseto va sul dischetto per il decimo fallo veneto: Vieira riesce però a bloccare la punizione di prima di Vargas. A 1’25 Scarso blocca Piccoli, il quale, qualche secondo lo trafigge con un tiro al sette, dopo un’incursione dalla sinistra.

La ripresa si apre con un gran tiro di Barragan, fermato dal portiere, deviato anche il tiro di Seixas. Al 3’ il Grosseto accorcia le distanze con Sillero: l’argentino arriva dalle retrovie e mette in rete un preciso servizio di Saavedra. Il portiere Vieira riesce a fermare un veloce contropiede concluso da Saavedra sul passaggio di Sillero. Il Grosseto rimane in avanti alla ricerca di altre reti, con Paghi che ha l'occasione per il raddoppio al 9’. E’ il preludio al gol del 3-2 firmato da Sillero che davanti alla porta veneta non ha difficoltà a mettere in rete. Al 17’ Vargas non trova la porta su una conclusione volante. A 8’38 dalla sirena i ragazzi di Mariotti tornano sul dischetto per il fatto di squadra numero 15, ma la maschera di Vieira nega il pareggio a Sillero, che un minuto dopo viene fermato dal portiere con un gran colpo di reni. Una straordinaria deviazione volante di capitan Saavedra (che ha mostrato una gran condizione) a 3’38 dalla conclusione.

A 68 secondi dalla fine Honorio sfrutta nel migliore dei modi il decimo fallo grossetano per superare Scarso con una punizione di prima. Una rete che ha il sapore della beffa per i biancorossi che stavano assaporando il terzo pareggio di fila, ma anche in questo caso non è mancata la prestazione, specialmente nella ripresa e questo fa ben sperare per le prossime giornate.





Why Sport Valdagno-Circolo Pattinatori Grosseto 4-3

WHY SPORT VALDAGNO: Vieira, Bovo; Diquigiovanni, Tomba, Nicolò Crocco, Seixas, Piccoli, Sanches, Francesco Crocco, Honorio. All. Federico Mascarenhas.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Mauro Giangregorio di Giovinazzo e Paolo Moresco di Marostica.

RETI: nel p.t. 12’37 Francesco Crocco, 16’45 Diquigiovanni, 23’50 Piccoli; nel s.t. 2’34 Sillero, 8’39 Sillero, 21’22 Saavedra, 23’52 Honorio (p.p.).

ESPULSIONI (2’): Saavedra nel p.t.

(foto Giuseppe Camisulli)