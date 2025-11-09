Pioggia di medaglie per Tarquinia agli Europei di FitKid e Acro free dance in Ungheria

Gli atleti dell’Asd Arte Ritmica Tarquinia brillano sul podio europeo. L’assessore allo sport Sandro Celli: “Orgogliosi di voi, esempio di impegno e passione”.

Tarquinia: Grande soddisfazione per gli atleti tarquiniesi protagonisti ai Campionati Europei di FitKid e Acro free dance, disputati in Ungheria. I ragazzi e le ragazze dell’Asd Arte Ritmica Tarquinia (foto cover) hanno conquistato numerose medaglie, confermando l’eccellente lavoro svolto dall’associazione sportiva e la sua costante crescita.

L’assessore allo sport Sandro Celli esprime apprezzamento per i risultati ottenuti: “Hanno dato ancora una volta grande visibilità a Tarquinia, rappresentandola con impegno e serietà. Siamo orgogliosi del percorso che stanno portando avanti e dei traguardi ottenuti, frutto di lavoro costante e dedizione. Complimenti inoltre agli insegnanti e ai collaboratori: risultati di questo livello nascono da un lavoro di squadra che unisce passione, costanza e professionalità”.

L’assessore allo sport Celli rivolge infine rivolto un pensiero alla giovanissima Maria Chiara Goretti, atleta tarquiniese che gareggia per l’Asd Happy Time di Manciano, per le vittorie ottenute in Ungheria: “A lei vanno le mie più sincere congratulazioni”.