Hockey: A2 Coppa Italia, la Blue Factor batte l’Eboli

Al Casa Mora il Castiglione si vendica della sconfitta dell’andata e supera i campani 5-3. Vittoria 7-2 per l’under 17 contro i Pumas e per l’under 15 contro il Prato per 7-0

Castiglione della Pescaia: Bella vittoria per la squadra di serie A2 della Blue Factor: in Coppa Italia al Casa Mora, i ragazzi di Federico Paghi regolano per 5-2 la Mgm Remaplast Crech Eboli, che nella gara d’andata di qualche settimana fa aveva battuto i maremmani. Partita subito combattuta. Beato davanti a Bussotti non sbaglia per l’1-0. Piro da fuori su punizione indiretta, cannoneggia il pari. Filippo Montauti non sfrutta un rigore, il tiro è largo in avanzamento. Nel finale di tempo ci pensa Faelli su tiro libero a battere Coria per il 2-1, pallina sotto la traversa dopo qualche finta, che manda le squadre al riposo. Ad inizio ripresa ancora Faelli segna il 3-1 dopo un attacco tambureggiante di Bracali. Piro serve Andrea Montauti e il tiro dal vertice sinistro s’insacca sul primo palo, 4-1. L’Eboli di Paolo de Rinaldis reagisce: in mischia Vicinanza accorcia, e poco dopo il rigore di Agostinho vale il 4-3. Sul tiro di Nerozzi e respinto corto dal portiere, è ancora Andrea Montauti a trovare lo spiragli giusto e segnare il 5-3. Nel finale il Castiglione controlla e centra i tre punti.

Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Cresh Eboli 5-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Tommaso Bracali, Michele Nerozzi, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Diego Bracali. All. Federico Paghi.

MGM REMAPLAST CRESH EBOLI: Tomas Coria, (Salvatore Petrillo); Davide Gallotta, Alessio Vicinanza, Andrea Beato, Vincenzo Paciello, Andrea Niola Melone, Francesco Quaranta, Matteo Vicinanza, Argentino Pedro Agostinho. All. Paolo de Rinaldis.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETI: pt (2-1) 4’06 Beato (E), 12’20 Piro (C), 24’17 pp Faelli (C); st, 2’38 Faelli (C), 11’06 A.Montauti (C), 12’18 Vicinanza (E), 15’20 rig. Agostinho (E), 16’06 A.Montauti (C).