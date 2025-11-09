Hockey A1, sconfitta la Blue Factor a Forte dei Marmi

Il Castiglione lotta ma deve cedere ai versiliesi per 7-5. Tripletta per Lasorsa e doppietta per Esquibel

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor esce sconfitta nel derby a Forte dei Marmi: non basta lottare al quintetto di Massimo Bracali, i rossoblù di Roberto Crudeli alla fine piegano i castiglionesi per 7-5. Senza capitan Luigi Brunelli, sempre infortunato, la Blue Factor parte malissimo: il Forte dei Marmi con l’argentino Duhalde supera subito Saitta dopo 46 secondi deviando in rete al volo un assist di Bozzetto. Il Castiglione sbanda anche se cerca di replicare. A metà tempo Ballestero recupera la pallina a centro pista e in diagonale infila l’angolino opposto, 2-0. Questa volta i biancocelesti si scuotono. Sul tiro da oltre metà campo di Esquibel, ci pensa Lasorsa spalle alla porta a deviare in rete il 2-1. Un minuto e mezzo e arriva anche il pari. Esquibel dal vertice destro cannoneggia per il 2-2 che sorprende Gnata. Nel finale di frazione però il Forte fa la voce grossa: Lopez riporta avanti i suoi chiudendo il triangolo sul secondo palo; poi sul tiro libero, aggancio di Cabella su Lopez, Duhalde infila il 4-2 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il Castiglione non molla, ma non basta. Ballestero alla prima occasione nella ripresa fa 5-2 con un tiro da fuori area. Esquibel all’8’ esce da dietro porta e con un mortifero alza e schiaccia segna il 5-3. La partita rimane equilibrata, con il Castiglione che spreca la possibilità di accorciare in diverse occasioni. Sul tiro di Bozzetto, la deviazione nella propria porta è di Cabella per il 6-3. Poi Cabella viene steso in area. Lasorsa si vede ribattere il rigore da Gnata ma in alza e schiaccia sulla corta respinta segna il 6-4. Negli ultimi 90 secondi c’è tempo per il Forte con Ballestero di segnare il 7-4, alza e schiaccia; e per Lasorsa di mettere dentro il rigore per il fallo di Gnata su Cabiddu, per il definitivo 7-5 con un rasoterra mortifero. E domenica prossima al Casa Mora arriva il Follonica.





Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 7-5

FORTE DEI MARMI: Riccardo Gnata, (Raffaello Ciupi); Tomas Lopez, Sebastian Duhalde, Alessandro Checchetto, Piercarlo Cacciaguerra, Liam Bozzetto, Alex Raffaelli, Tommaso Giovannelli, David Ballestero. All. Roberto Crudeli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Alessandro Eccelsi di Novara, Edoardo Pigato di Montecchio.

RETI: pt (4-2) 0'46” Duhalde (FM), 13’26 Ballestero (FM), 18’16 Lasorsa (C), 19’40 Esquibel (C), 24’00 Lopez (FM), 24’23 pp Duhalde (FM); st 1'38 Ballestero (FM), 8’53 Esquibel (C), 17’50 Bozzetto (FM), 18’52 Lasorsa (C), 23’24 Ballestero (FM), 24’18 rig. Lasorsa (C).